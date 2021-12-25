«Водник» обыграл «Кузбасс» и одержал четвертую победу подряд

Архангельский «Водник» дома обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе хозяев дублями отличились Андрей Долгих, Илья Насекин и Евгений Дергаев, по одному голу на счету Михаира Ширкова и Владислава Тарасова. У гостей забили Александр Егорычев и Руслан Тремаскин.

«Водник» одержал четвертую победу подряд.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 8:3 (5:1)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:0 (1:0)

Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:6 (0:4)

Родина (Киров) — Волга (Ульяновск) — 4:3 (2:0)

Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск) — 7:5 (5:3)

Ак Барс-Динамо (Казань) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:0 (2:0)

Строитель (Сыктывкар) — Старт (Нижегородская область) — 4:2 (4:2)