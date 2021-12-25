«Водник» обыграл «Кузбасс» и одержал четвертую победу подряд
Архангельский «Водник» дома обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе хозяев дублями отличились Андрей Долгих, Илья Насекин и Евгений Дергаев, по одному голу на счету Михаира Ширкова и Владислава Тарасова. У гостей забили Александр Егорычев и Руслан Тремаскин.
«Водник» одержал четвертую победу подряд.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 8:3 (5:1)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:0 (1:0)
Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:6 (0:4)
Родина (Киров) — Волга (Ульяновск) — 4:3 (2:0)
Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск) — 7:5 (5:3)
Ак Барс-Динамо (Казань) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:0 (2:0)
Строитель (Сыктывкар) — Старт (Нижегородская область) — 4:2 (4:2)
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