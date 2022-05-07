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Сегодня, 17:01

Сборная России по хоккею с мячом сыграет первый турнир в сентябре

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская сборная по хоккею с мячом проведет первый турнир в Красноярске с молодежной сборной России в конце сентября.

«Прорабатывается несколько вариантов на скорую руку. Первый турнир будет в Красноярске в конце сентября, где будут участвовать первая и молодежная сборные России. Обговариваем со сборной Казахстана и с красноярским «Енисеем» в таком формате первый турнир. Дальше прорабатываем и с Азией, чтобы создавать хорошие национальные сборные в этих странах.

Очень многие азиатские команды участвовали в чемпионате мира, та же Монголия, Киргизия, Таджикистан. Китай участвовал во многих чемпионатах мира. Наверно, совместно будем проводить игры на данный момент. Если нас изолируют от чемпионатов мира, то будем находить формы продолжения развития", — заявил президент Международной федерации хоккея с мячом и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник ТАСС.

Ранее шведская федерация хоккея с мячом приняла решение, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира в России, который должен был пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Позднее руководство Федерации бенди Финляндии объявило об отказе от участия в чемпионате мира в России.

Источник: https://tass.ru/sport/14572161
Сборная России по хоккею с мячом
Борис Скрынник
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