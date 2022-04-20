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Сегодня, 16:21

Определены лауреаты прошедшего сезона чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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Игрок московского «Динамо» Янис Бефус признан самым ценным игроком прошедшего чемпионата России по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Нападающий бело-голубых Алмаз Миргазов, который оформил в победном финальном матче против архангельского «Водника» хет-трик, стал самым ценным игроком плей-офф.

18-летний полузащитник «Водника» Михаил Ширшов был назван лучшим новичком сезона.

Лучшим вратарем сезона признан Роман Черных («Динамо»), лучшим защитником — Валерий Ивкин («Динамо»), лучшим полузащитником — Юрий Шардаков («СКА-Нефтяник»), лучшим нападающим — Миргазов.

Источник: http://www.rusbandy.ru/news/15896
ХК Водник
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
ХК СКА-Нефтяник
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