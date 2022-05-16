Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Скончался самый титулованный тренер в истории отечественного и мирового хоккея с мячом Владимир Янко, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Специалист умер сегодня, 16 мая на 74-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Янко — четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР и пятикратный чемпион СССР. В качестве тренера он шесть раз становился чемпионом мира со сборными СССР и России. Янко — единственный тренер в истории, которому удавалось шесть раз выиграть мировое первенство.

Также специалист дважды выигрывал чемпионат СССР с «Енисеем», семь раз выигрывал чемпионат России и трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов с «Водником», а также два раза становился чемпионом России с московским «Динамо» и один раз — с казанским «Динамо».

В последнее время Янко занимал должность председателя тренерского совета и члена исполкома Федерации хоккея с мячом России.