Международная федерация бенди не собирается отменять ЧМ в Иркутске из-за коронавируса

Руководство Международной федерации бенди не рассматривает вопрос об отмене или переносе чемпионата мира в Иркутске, который должен пройти с 29 марта по 5 апреля. Об этом сообщил президент федерации Борис Скрынник.

— Международная федерация бенди не рассматривает вопрос об отмене или переносе чемпионата мира в Иркутске, — приводит «РИА Новости» слова Скрынника. — Данную ситуацию может оценивать Всемирная организация здравоохранения или правительства отдельных стран, которые могут запретить своим спортсменам выезд за пределы государства.