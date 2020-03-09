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Международная федерация бенди не собирается отменять ЧМ в Иркутске из-за коронавируса

11:25

Руководство Международной федерации бенди не рассматривает вопрос об отмене или переносе чемпионата мира в Иркутске, который должен пройти с 29 марта по 5 апреля. Об этом сообщил президент федерации Борис Скрынник.

— Международная федерация бенди не рассматривает вопрос об отмене или переносе чемпионата мира в Иркутске, — приводит «РИА Новости» слова Скрынника. — Данную ситуацию может оценивать Всемирная организация здравоохранения или правительства отдельных стран, которые могут запретить своим спортсменам выезд за пределы государства.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200309/1568336899.html

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