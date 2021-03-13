«Динамо» вышло в финал чемпионата России, «Енисей» сравнял счет в серии со «СКА-Нефтяником»

Московское «Динамо» дома обыграло архангельский «Водник» (3:2) во втором матче полуфинальной серии чемпионата России.

Таким образом, москвичи вышли в финал чемпионата России, который пройдет 21 марта. «Водник» сыграет за 3-е место. Первая игра запланирована на 17 марта.

В другом полуфинале «Енисей» нанес поражение «СКА-Нефтянику» и сравнял счет в серии.

Решающий матч между командами в серии до двух побед пройдет 14 марта.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 3:2 (1:1)

13 марта.

Енисей (Красноярск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 7:0 (4:0)

13 марта.