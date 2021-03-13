«Динамо» вышло в финал чемпионата России, «Енисей» сравнял счет в серии со «СКА-Нефтяником»
16:01
Московское «Динамо» дома обыграло архангельский «Водник» (3:2) во втором матче полуфинальной серии чемпионата России.
Таким образом, москвичи вышли в финал чемпионата России, который пройдет 21 марта. «Водник» сыграет за 3-е место. Первая игра запланирована на 17 марта.
В другом полуфинале «Енисей» нанес поражение «СКА-Нефтянику» и сравнял счет в серии.
Решающий матч между командами в серии до двух побед пройдет 14 марта.
Бенди
Суперлига
1/2 финала
Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 3:2 (1:1)
13 марта.
Енисей (Красноярск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 7:0 (4:0)
13 марта.
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