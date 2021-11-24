«Динамо» обратилось к губернатору Свердловской области с просьбой спасти клуб

Руководство, тренерский штаб и хоккеисты московского «Динамо» написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить команду «Уральский трубник».

В настоящее время команда из Первоуральска испытывает серьезные финансовые трудности, ставящие под угрозу вопрос дальнейшего участия «Трубника» в юбилейном ХХХ чемпионате России по хоккею с мячом, сообщает пресс-служба клуба.

После шести сыгранных туров уральцы занимают последнее 14 место, набрав всего один балл.