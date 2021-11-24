«Уральский трубник» покинули почти все игроки основного состава

Клуб «Уральский трубник» из Свердловской области играет в чемпионате России по хоккею с мячом в основном молодежью, поскольку 90% игроков основного состава покинули команду.

«Ситуация складывается по нарастающей вниз, в 2020 году команду покинуло около 50% игроков основного состава, на сегодня — уже около 90%, — цитирует ТАСС заместителя председателя наблюдательного совета клуба Эрима Хафизова. — Играем по сути только молодежью. Второе, что нас беспокоит, — это невыполнение бюджета, а ведь своевременное финансирование для нас очень важно — это и переезды, и сборы, и экипировка, и обеспечение тренировочного процесса. Выполнение бюджета сейчас составляет только 58% от запланированной суммы».

Ранее было опубликовано открытое письмо московского «Динамо» губернатору области Евгению Куйвашеву, в котором клуб попросил сделать все возможное для сохранения «Уральского трубника».

«У нас была встреча с болельщиками, министр спорта области Леонид Рапопорт приезжал, главные вопросы были про бюджет команды — он у нас самый низкий в суперлиге — и строительство крытой арены. Через две недели состоится заседание законодательного собрания по уточнению девяти месяцев бюджета Свердловской области, где, как мы надеемся, при содействии Министерства спорта и Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области мы сможем получить сумму, необходимую для продолжения участия в чемпионате», — добавил Хафизов.