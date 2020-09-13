«Динамо» и «Волга» выиграли третьи матчи в Кубке России

Состоялись матчи 3-го тура Кубка России. Московское «Динамо» обыграло «Старт», а «Волга» — «Ак Барс-Динамо». Оба клуба делят лидерство на «Западе» с тремя победами.

Кубок России

Восток

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 5:5 (2:2)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:8 (3:4)

Запад

«Старт» (Нижегородская область) — «Динамо» (Москва) — 1:8 (1:2)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Родина» (Киров) — 2:6 (1:4)

«Волга» (Ульяновск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 9:3 (6:1)

«Мурман» (Мурманск) — «Водник» (Архангельск) — 3:12 (2:3)