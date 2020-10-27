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Чемпионат России по хоккею с мячом начнется 7 ноября

16:23

Старт чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2020/21 намечен на 7 ноября, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

В чемпионате примут участие 14 команд. Регулярный чемпионат будет проводиться по круговой системе в два круга и завершится 27 февраля 2021 года. Первые восемь команд турнирной таблицы получат право сыграть на стадии плей-офф. Игры на вылет стартуют 3 марта 2021 года, финальный матч запланирован на 21 марта 2021 года, его место проведения будет определено на конкурсной основе.

Соревнования пройдут в соответствии с требованиями регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/14360

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