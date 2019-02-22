Борис Скрынник: "У сборной России по хоккею с мячом хорошие шансы занять первое место на Универсиаде"

Президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник заявил, что сборная России должна занять первое место в общекомандном зачете зимней Универсиады в Красноярске.

Хоккей с мячом на Универсиаде будет представлен как дополнительный вид спорта.

– Я думаю, одной из сильнейших будет наша команда. Учитывая, что наши юношеские, юниорские сборные на чемпионатах мира хорошо выступают, а там в основном участники из этих команд, думаю, у сборной страны хорошие шансы занять первое место, – приводит ТАСС слова Скрынника.

Напомним, что сборная России является действующим чемпионом мира.