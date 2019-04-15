Владимир Чагин рад переносу "Дакара" в Саудовскую Аравию

Руководитель "КАМАЗ-Мастера" Владимир Чагин считает, что перенос ралли "Дакар" из Южной Америки в Саудовскую Аравию привлечет дополнительное внимание к соревнованиям. Об этом решении было объявлено сегодня.

- Новость воспринял с интересом, очень рад, что расширяется география ралли-рейдов, - цитирует ТАСС Чагина. - Рад, что этот вид спорта обретает все большую популярность, это здорово. Очень важно, чтобы партнеры были у команд, у организаторов соревнований. Новый регион, новая страна - это хорошо для привлечения интереса к этому виду автоспорта.

Хочется пожелать организаторам соревнований успехов в новом регионе и сохранения интереса к бренду "Дакар". Мне не приходилось бывать в Саудовской Аравии, был только в ближайших странах - Египте и ОАЭ, это интересный ландшафт. Считаю, что команда организаторов со своим многолетним опытом сделает хорошую гонку, она должна понравиться участникам.

Чагин выигрывал "Дакар" в качестве гонщика "КАМАЗ-Мастера" семь раз: в 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 и 2011 году.