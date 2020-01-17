«Урал» поздравил Карякина со вторым местом на ралли «Дакар»

Футбольный клуб «Урал» поздравил российского автогонщика Сергея Карякина со вторым местом в ралли «Дакар"-2020 в классе мотовездеходов. Карякин — уроженец Екатеринбурга. В 2017 году он выигрывал «Дакар» в классе квадроциклов, став первым российским победителем ралли не на грузовиках.

?Поздравляем нашего друга Сергея Карякина со вторым местом на ралли «Дакар»! pic.twitter.com/jjRMeI1fcY — ФК Урал (@FCURAL) January 17, 2020