Российский гонщик попал в серьезную аварию на «Дакаре»

Пилот из Саудовской Аравии Ясир Сеайдан и российский гонщик Алексей Кузьмич попали в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».

По информации matchtv.ru, автомобиль гонщиков перевернулся на трассе и загорелся. Спортсмены выбрались из машины и вызвали спасательный вертолет. Гонщики не пострадали.

В общем зачете автомобилей Сеайдан и Кузьмич занимали 10-е место. Турнир продлится до 16 января.