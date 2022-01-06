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Российский гонщик попал в серьезную аварию на «Дакаре»

15:57

Пилот из Саудовской Аравии Ясир Сеайдан и российский гонщик Алексей Кузьмич попали в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».

По информации matchtv.ru, автомобиль гонщиков перевернулся на трассе и загорелся. Спортсмены выбрались из машины и вызвали спасательный вертолет. Гонщики не пострадали.

В общем зачете автомобилей Сеайдан и Кузьмич занимали 10-е место. Турнир продлится до 16 января.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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