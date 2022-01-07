Экипаж россиянина Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»
14:43
Экипаж россиянина Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» победил на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Каргинов преодолел дистанцию в 402 километра за 3 часа 16 минут 16 секунд.
Вторым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третьим стал экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).
Следующий этап состоится 9 января в Эр-Рияде. Ралли «Дакар» 2022 года завершится 14 января.
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