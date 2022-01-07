Авто / мото
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Экипаж россиянина Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»

14:43
Теги:

Экипаж россиянина Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» победил на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Каргинов преодолел дистанцию в 402 километра за 3 часа 16 минут 16 секунд.

Вторым финишировал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третьим стал экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»).

Следующий этап состоится 9 января в Эр-Рияде. Ралли «Дакар» 2022 года завершится 14 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин
0
Реклама