Россиянин Васильев поднялся на пятое место в общем зачете автомобилей «Дакара»
15:39
По итогам гонки пятого этапа ралли-марафона «Дакар» лучшим стал Хэнк Латеган (Toyota), лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия (Toyota) стал восьмым. Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) показал 10-й результат. В общем зачете он поднялся на пятое место.
Ранее экипаж россиянина Андрея Каргинова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
Турнир проходит в Саудовской Аравии с 1 по 14 января.
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