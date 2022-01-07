Россиянин Васильев опустился на шестое место в общем зачете автомобилей «Дакара»

По итогам гонки пятого этапа ралли-марафона «Дакар» среди автомобилей лучшим стал Орландо Терранова (Prodrive). Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия (Toyota) расположился на 10-м месте.

Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) показал 27-й результат и опустился на шестую позицию в общем зачете.

Ралли «Дакар» — 2022 проходит в Саудовской Аравии с 1 по 14 января.