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Россиянин Васильев опустился на шестое место в общем зачете автомобилей «Дакара»

14:55

По итогам гонки пятого этапа ралли-марафона «Дакар» среди автомобилей лучшим стал Орландо Терранова (Prodrive). Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия (Toyota) расположился на 10-м месте.

Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) показал 27-й результат и опустился на шестую позицию в общем зачете.

Ралли «Дакар» — 2022 проходит в Саудовской Аравии с 1 по 14 января.

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Карен Саркисян все материалы автора
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