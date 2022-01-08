Гонщик «КАМАЗа» Шибалов прокомментировал недопуск на «Дакар» белорусской команды «МАЗ»

Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал недопуск на ралли-марафон «Дакар» белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».

«Нам как спортсменам очень жаль потерять серьезных соперников, которые навязывают борьбу, — приводит слова Шибалова «Чемпионат». — Очень жаль, что гонщиков из команды «МАЗ» нет в этом году. Даже особо не знаю, в чем причина недопуска. Поэтому дальше, наверное, никак не могу прокомментировать.

Также гонщик поделился мнением о том, почему не все автопроизводители хотят участвовать в грузовом зачете «Дакара».

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы было больше автопроизводителей. Хотя их и так немало. Но хочется, чтобы эти производители сильнее поддерживали свои команды. Серьезные конкуренты тем не менее есть всегда, машины хорошо подготовлены. Но нам бы хотелось, чтобы появилось больше заводских команд. Кстати, в дальнейшем так и может произойти, потому что сейчас наступает переход на гибридную технику, альтернативное топливо — надеюсь, что-то изменится», — сказал он.

Ралли «Дакар» — 2022 проходит в Саудовской Аравии с 1 по 14 января.