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Ралли Португалия отменили. Организаторы оценивают ущерб в 142 миллиона евро

15:51
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Португальский этап чемпионата мира по ралли должен был пройти в конце мая. Из-за пандемии коронавируса гонку предварительно перенесли на октябрь. Теперь местные организаторы официально объявили, что в 2020 году ралли не состоится, сообщает Motorsport.

Jрганизаторы оценили потенциальный ущерб для экономики страны от отмены этапа. По их подсчетам, в 2019 году Ралли Португалия привнесло в страну 142 миллиона евро.

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