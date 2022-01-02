Пилоты «КАМАЗ-мастер» заняли два первых места в зачете грузовиков на первом этапе «Дакара»

Завершился первый этап ралли «Дакар».

В зачете грузовиков победу одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Результат победителя — три часа, 53 минуты и 14 секунд.

Вторым стал партнер Сотникова по команде Эдуард Николаев. От победителя он отстал на 38 секунд. На третьем месте чех Алеш Лопрайс из команды «Прага» (+09.15).

Другие представители «КАМАЗа» Антон Шибалов и Андрей Каргинов заняли, соответственно, четвертое и пятое место (+18.39 и +19.34).

Второй этап состоится завтра, 3 января.