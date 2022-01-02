Пилоты «КАМАЗ-мастер» заняли два первых места в зачете грузовиков на первом этапе «Дакара»
21:57
Завершился первый этап ралли «Дакар».
В зачете грузовиков победу одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Результат победителя — три часа, 53 минуты и 14 секунд.
Вторым стал партнер Сотникова по команде Эдуард Николаев. От победителя он отстал на 38 секунд. На третьем месте чех Алеш Лопрайс из команды «Прага» (+09.15).
Другие представители «КАМАЗа» Антон Шибалов и Андрей Каргинов заняли, соответственно, четвертое и пятое место (+18.39 и +19.34).
Второй этап состоится завтра, 3 января.
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