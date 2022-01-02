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Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

17:23
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Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место по итогам первого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Дистанция спецучастка составила 333 километра. Второй результат показал экипаж Эдуарда Николаева, также представляющего «КАМАЗ-мастер». На третьей строчке — экипаж чеха Алеша Лопрайса.

Ралли «Дакар» проходит с 1 по 14 января в Саудовской Аравии. Второй этап ралли пройдет завтра, 3 января, дистанция спецучастка составит 338 километров.

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Иван Торопцев все материалы автора
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