Аль-Аттия выиграл первый этап «Дакара» в зачете автомобилей, Леб — второй, Васильев — пятый
22:11
Завершился первый этап ралли «Дакар».
В зачете автомобилей победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия, выступающий за «Тойоту». Его результат — три часа, 19 минут и 57 секунд.
На второй позиции француз Себастьен Леб (Prodrive) — девятикратный чемпион мира по ралли. От победителя он отстал на 12 минут и семь секунд. Третьим стал чех Мартин Прокоп на «Форде» — +21.21.
Россиянин Владимир Васильев (BMW) на пятом месте. Он отстал от победителя на 27 минут и 52 секунды.
Второй этап состоится завтра, 3 января.
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