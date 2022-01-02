Завершился первый этап ралли «Дакар».

В зачете автомобилей победу одержал катарец Нассер Аль-Аттия, выступающий за «Тойоту». Его результат — три часа, 19 минут и 57 секунд.

На второй позиции француз Себастьен Леб (Prodrive) — девятикратный чемпион мира по ралли. От победителя он отстал на 12 минут и семь секунд. Третьим стал чех Мартин Прокоп на «Форде» — +21.21.

Россиянин Владимир Васильев (BMW) на пятом месте. Он отстал от победителя на 27 минут и 52 секунды.

Второй этап состоится завтра, 3 января.