Мазепин занял третье место на четвертом этапе ралли «Шелковый путь»

Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин занял третье место на четвертом этапе ралли «Шелковый путь» в категории мотовездеходов.

Протяженность спецучастка составила 343 километра. Победителем стал Сергей Карякин, результат которого составил 5 часов 42 секунды. Второе место у Дмитрия Черкесова (+ 3 минуты 34 секунды).

Отставание Мазепина, представляющего команду Can-Am, составило + 3 минуты 55 секунд.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве.