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Леб выиграл второй этап «Дакара» в зачете автомобилей, Аль-Аттия — второй, Васильев — 12-й

17:16
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Завершился второй этап ралли «Дакар» 2022 года.

Победу в зачете автомобилей одержал французский гонщик, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб, выступающий на Prodrive. Его результат — 2 часа 25 минут и 48 секунд.

Вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия («Тойота»), отставший на 3 минуты и 28 секунд. На третьей позиции испанец Карлос Сайнс-старший («Ауди») — + 05.52. Россиянин Владимир Васильев (BMW) на 12-й позиции (+18.09).

В генеральной классификации лидирует Аль-Аттия (6.59.21). Леб идет вторым (+09.16). На третьей позиции аргентинец Луисо Альварес («Тойота», +40.53). Васильев расположился на пятой позиции (+43.39).

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Евгений Петров все материалы автора
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