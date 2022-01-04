Завершился третий этап ралли «Дакар» 2022 года.

В зачете автомобилей победу одержал испанец Карлос Сайнс-старший («Ауди»). Его результат — два часа 26 минут 51 секунда.

Второе место у представителя ЮАР Хенка Латегана («Тойота»). Он проиграл победителю 38 секунд. На третьем месте француз Стефан Петрансель («Ауди») — +01.41. Россиянин Владимир Васильев (BMW) на 11-м месте (+11.04).

В общем зачете лидирует представитель Катара Нассер Аль-Аттия («Тойота»). На этапе он стал восьмым (+05.10). Его текущий результат — 9 часов 31 минута 22 секунды. Вторым идет француз Себастьен Леб (Prodrive) с отставанием в 37 минут 40 секунд. На этапе он занял 22-е место (+33.34). Васильев в генеральной классификации на шестой позиции (+49.33).