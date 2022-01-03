Завершился второй этап ралли «Дакар» 2022 года.

Победу в зачете грузовиков одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Его результат — три часа, 52 минуты семь секунд.

Пилоты «КАМАЗа» заняли четыре первых места. Вторым стал Дмитрий Сотников (+0.38), третьим — Эдуард Николаев (+02.14). На четвертой позиции Антон Шибалов (+04.25).

В общем зачете лидирует Сотников (7.59.07). Второе место занимает Николаев (+02.07). На третьей позиции Каргинов (+18.34). Шибалов на данный момент четвертый (+22.43).