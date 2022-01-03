Авто / мото
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Каргинов выиграл второй этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников — второй, Николаев — третий

16:56
Теги:

Завершился второй этап ралли «Дакар» 2022 года.

Победу в зачете грузовиков одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Его результат — три часа, 52 минуты семь секунд.

Пилоты «КАМАЗа» заняли четыре первых места. Вторым стал Дмитрий Сотников (+0.38), третьим — Эдуард Николаев (+02.14). На четвертой позиции Антон Шибалов (+04.25).

В общем зачете лидирует Сотников (7.59.07). Второе место занимает Николаев (+02.07). На третьей позиции Каргинов (+18.34). Шибалов на данный момент четвертый (+22.43).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Проспал гонку, а по дороге на трассу попал за решетку. Самая дикая история в «Формуле-1»
В «Столото» подвели итоги новогоднего тиража «Русского лото»
0
Реклама