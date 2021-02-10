Чудом выживший пилот «Ф-2» подписал новый контракт. Он две недели провел в коме

За жизнь Хуан Мануэля Корреа несколько недель боролись врачи. После трудной реабилитации он объявил, что возвращается на трек

В истории формульных гонок было почти полсотни смертельных аварий. Но большинство трагических инцидентов произошли давно, когда машины были не столь надежными, как сейчас. Теперь мы, к счастью, сталкиваемся с печальными новостями меньше — благодаря большому скачку вперед в создании безопасных машин. Но, к сожалению, смерть — это тот риск, которому пилотам до сих приходится подвергать себя во время каждого заезда, в том числе тренировочного.

В августе 2019 года на трассе «Спа-Франкоршам» во время этапа «Формулы-2» в знаменитом повороте «Красная вода» случилась ужасная авария, в которой приняли участие несколько автомобилей. 20-летний Антуан Юбер врезался в отбойник и отрикошетил снова на трассу, где его на высокой скорости протаранил Хуан Мануэль Корреа. Обломки от машины Джулиано Алези, на которые наехал Корреа, застряли под передними колесами его болида, после чего он лишился возможности поворачивать и мог ехать только по прямой — в автомобиль Антуана. В результате аварии были госпитализированы несколько пилотов. Юбер от полученных травм скончался в больнице. Сильно пострадал, но остался жив Хуан Мануэль Корреа.

RACE TRAGEDY F2 driver Anthoine Hubert dies in tragic crash at Belgian GP

#Motorsport #antoinehubert pic.twitter.com/4dczIQ09Qo — ofpolitics (@ofpolitics1) August 31, 2019

Вопреки всему

Боль была настолько невыносимой, что Хуан попросил врачей погрузить его в наркоз. Врачи боролись за жизнь 21-летнего американца, когда он провел две недели в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время аварии удар был такой силы, что пилот чуть не стал инвалидом: сломал обе ноги, потерял 6 см большеберцовой кости, повредил позвоночник и получил серьезные осложнения на легкие. Долгое время он передвигался на коляске, пережил около 20 операций, учился заново ходить. Через год его привезли на место аварии, и Корреа не смог сдержать слез. Спустя полтора года мучительного лечения он возвращается.

Гонщик не садился за руль с момента аварии, так что ему предстоит серьезная подготовка к сезону в «Формуле-3». Пилоту придется многому научиться в команде ART Grand Prix, ведь Хуан не оставляет свою главную мечту — попасть в королевскую серию. И не только ради себя, но в память о погибшем коллеге Антуане Юбере.

We miss you, mate. ? pic.twitter.com/peyItJ7KpE — Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) August 27, 2020

«Возвращение — это уже победа»

Это цитата великого гонщика Алекса Дзанарди. Он отлично знает, что такое вернуться в гонки почти с того света, когда даже врачи дают не самые утешительные прогнозы. В 2001 году он выехал на трассу с пит-стопа, но потерял управление после ускорения, так как резина была еще непрогретой. Его машину развернуло поперек трека и в следующую секунду в него врезался болид канадца Тальяни. Авто итальянца буквально разрубило пополам. Сам Алекс не помнит этого события, как и нескольких последующих дней. Ему провели 14 операций, ампутировали обе ноги, и спустя три года, при помощи протезов, он вернулся в чемпионат по кузовным гонкам. Впоследствии Дзанарди увлекся велосипедами с ручным управлением. Результатами его усилий стали три золотые медали Паралимпиады.

Четыре года назад, за две недели до своего 18-летия, Билли Монгер во время заезда в чемпионате Великобритании «Формулы-4» в Донингтон-парке, не успев среагировать, врезался в остановившийся на траектории болид своего соперника Патрика Пасмы из команды Carlin. В результате этого ужасного столкновения он лишился ног, но, по словам Билли, желание добиться успеха в гонках от этого только возросло. Ему требовалась серьезная реабилитация, и команда JHR Developments объявила о сборе средств. В тот момент его поддержал весь гоночный мир. Во время «Гран-При России» на шлемах пилотов появились наклейки с хештегом #BillyWhizz (гоночное прозвище Билли. — Прим. «СЭ»). За два дня удалось собрать больше полумиллиона фунтов.

Через три месяца Билли получил свою первую возможность снова сесть за руль, управляя адаптированным автомобилем Fun Cup. Однако этого Монгеру было мало. Целью его жизни все еще оставались гонки в «Ф-1», но для этого нужно было изменить многое, в том числе и правила автоспорта. И ему это удалось! В конце 2017 года руководство FIA (Международная автомобильная федерация) отменили запрет водителям-инвалидам на получение лицензии на управление одноместными авто. И уже на первом этапе в 2018 году Билли поднялся на подиум в «Формуле-3» в составе команды Carlin. Для его участия механики и инженеры переделали управление болидом, чтобы он мог чувствовать себя комфортно. До сих пор жизнь Билли неотделима от гонок, в 2020 году он был экспертом на британском телевидении, много времени провел с пилотами в паддоке, став частью семьи «Ф-1».

Билли приезжал поддержать Хуана Корреа через несколько месяцев после аварии. Даже несмотря на постоянную боль, они оба улыбались и были счастливы, ведь остались живы. Каждый гонщик совершает настоящий подвиг, когда возвращается в машину после серьезной аварии. Многие из них становятся легендами автоспорта, истории их чудо-спасений, например, великого Ники Лауды и его красной кепки, знают даже те, кто никогда не смотрел гонки.

Анастасия Пастернак