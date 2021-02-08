Хэмилтон подписал последний контракт в «Формуле-1»? Льюису дадут стать восьмикратным

Действующий чемпион остается в лучшей команде еще на один год.

Сага о контракте Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» тянулась еще с прошлого сезона. По слухам, британский семикратный чемпион и немецкий автогигант никак не могли договориться о зарплате пилота, а также о дальнейшем периоде сотрудничества. Наконец, за месяц до начала сезона «Мерседес» официально объявил о заключении нового договора с Хэмилтоном.

Самая важная персона в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон является лицом нынешнего королевского класса. Часть популярности «Формула-1» приобретает как раз благодаря британцу, который активен в медийном пространстве, и именно поэтому Льюис так нужен гонкам. Но так ли сильно Хэмилтону нужна «Ф-1»? Британец побил практически все главные рекорды чемпионата, что делает поиск мотивации еще сложнее. С уверенностью можно сказать, что Льюис сейчас выступает в «Формуле-1» не только ради побед и титулов, которые с легкостью завоевывает, но и с целью ретрансляции социальных проблем, которыми сильно обеспокоен. Последние годы сильно повлияли на Хэмилтона, который стал реже радоваться собственным победам и чаще говорить о неравенстве в обществе или об экологии.

Льюис Хэмилтон пришел в «Мерседес» еще в 2013 году, но тогда никто не мог предположить, что такое сотрудничество приведет к многочисленным победам и титулам. В спортивном плане «Мерседес» уже сейчас является лучшей командой в истории «Формулы-1», но в последнем сезоне Хэмилтон и немецкий коллектив развернули настоящую кампанию по привлечению внимания к проблемам общества. Одним из заметных шагов стало радикальное изменение ливреи: болид перекрасили в черный цвет в поддержку борьбы с расизмом. В итоге прошлый год выдался одним из лучших в истории сотрудничества Хэмилтона и «Мерседеса», однако пилот и команда не торопились продлевать контракт. Так почему же идеальная синергия могла прекратиться уже в 2020 году?

Время, зарплата, напарник

Босс «Мерседеса» Тото Вольф прекрасно ладит с Льюисом Хэмилтоном, однако оба понимали, что им предстоят тяжелые переговоры. На соглашение повлияли многие факторы, в том числе и коронавирус. В связи с нынешним кризисом введение нового технического регламента «Формулы-1» перенесли на 2022-й год, что оставляет немецкий коллектив в роли главного фаворита и на этот год. С одной стороны, вряд ли «Мерседес» сильно сдаст свои позиции в 2022-м, поэтому Хэмилтону логично заключать долгосрочный контракт. Однако в немецком коллективе уже на подходе новая молодая звезда — Джордж Расселл, который в перспективе обойдется команде не так дорого, как многократный чемпион мира. С другой — Льюис в этом году, вероятно, побьет все оставшиеся рекорды, поэтому в любой момент может окончательно потерять мотивацию.

Другим предметом спора стала высокая зарплата Хэмилтона. По слухам, «Мерседес» не хотел заключать дорогостоящий контракт в период экономического кризиса, а Хэмилтон не собирался идти на уступки. Более того, британец требовал право вето на выбор напарника по команде. Нынешний партнер Валттери Боттас не сильно сопротивляется в борьбе с Льюисом, так что такой расклад в команде британца устраивает. «Мерседес» же планирует в скором времени пригласить в команду Расселла, который уже успел сверкнуть на «Гран-при Сахира», когда заменял заболевшего ковидом Хэмилтона. Льюис еще помнит нервные сражения с Нико Росбергом в 2016 году, поэтому британец не хотел бы вновь оказаться под таким давлением.

Однолетнее сотрудничество

В итоге Хэмилтон и «Мерседес» все же пришли к соглашению. Судя по пресс-релизу команды, контракт рассчитан лишь на один сезон, что рассеивает слухи о праве вето при выборе напарника. Можно сделать вывод, что Хэмилтон решительно настроен взять рекордный восьмой титул, однако его будущее остается под вопросом. Контракт его напарника также рассчитан лишь на этот сезон, так что в 2022 году «Мерседес» может предстать в полностью обновленном составе.

Вполне вероятно, нынешний сезон станет последним для 36-летнего Хэмилтона в «Формуле-1». В этом году британец станет еще активнее в борьбе с неравенством, что не помешает ему вновь доминировать в чемпионате. В соглашении команды также подчеркнута важность продолжения социальной кампании, которая в этом году будет осуществляться в форме совместного благотворительного фонда. Такое идеальное спортивное сотрудничество готово превратиться в нечто большее, чем просто завоеванные победы и титулы.

Пилоты на сезон-2021

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

«Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес

«Рено»: Фернандо Алонсо, Себастьян Окон

«Альфа Ромео»: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци

«Макларен»: Даниэль Рикьярдо, Ландо Норрис

«Астон Мартин»: Лэнс Стролл, Себастьян Феттель

«Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода

«Хаас»: Никита Мазепин, Мик Шумахер

«Уильямс»: Джордж Расселл, Николс Латифи