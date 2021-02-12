Чемпиона «Формулы-1» сбила машина. Алонсо рискует пропустить старт сезона

У испанца сломана челюсть — сегодня будет принято решение о проведении операции.

Возвращение легенды «Формулы-1» Фернандо Алонсо в королевскую серию может быть отложено из-за дорожного инцидента в пригороде швейцарского города Лугано. Во время велотренировки 39-летний испанец столкнулся с машиной, упал и сильно ударился лицом об асфальт. Согласно предварительной информации, у пилота команды «Альпин» (бывшая «Рено») перелом челюсти и выбиты несколько зубов. Это ставит под вопрос его участие как минимум в предсезонных тестах, которые стартуют на трассе Сахир в Бахрейне 12 марта. В худшем случае Фернандо пропустит первый этап нового сезона, намеченный на 28 марта в том же Бахрейне.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Асфальтовая болезнь

— Мы можем подтвердить, что Фернандо Алонсо попал в дорожно-транспортное происшествие на велосипеде в Швейцарии, — говорится в заявлении «Альпин». — Фернандо находится в сознании, чувствует себя хорошо и ожидает дальнейшего медицинского обследования в пятницу утром. Никаких комментариев о его состоянии здоровья до этого времени не будет.

Известно, что Алонсо сразу после аварии был доставлен в больницу Лугано, а затем переведен для дальнейшего обследования в госпиталь Берна. Скорее всего, испанцу будет сделана операция.

— Первые рентгеновские снимки показали, что Алонсо сломал челюсть и выбил несколько зубов. Двукратный чемпион мира «Формулы-1» рискует пропустить старт сезона, — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

К счастью, Фернандо избежал переломов рук и ног — это было бы совсем критично для его гоночных перспектив. Челюстно-лицевая травма теоретически не мешает управлять болидом, однако пилот обязан делать это в гоночном шлеме, и есть большая вероятность, что за оставшиеся до первого «Гран-при» шесть недель челюсть Алонсо не придет в то состояние, чтобы на ней безболезненно можно было закрепить шлем. Многие пилоты сейчас выражают в соцсетях сочувствие Фернандо и желают ему скорейшего выздоровления.

?nimo @alo_oficial. Esperemos que no sea nada y te recuperes lo antes posible! — Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 11, 2021

Трагизм ситуации в том, что возвращение испанца в «Формулу-1» после двух пропущенных сезонов — это особый проект «Рено», ради которого заводская команда отказалась от услуг более молодых и перспективных гонщиков. На данный момент у «Альпин» вообще нет резервного пилота, который мог бы оперативного заменить травмированного ветерана. В прошлом сезоне роль резервиста в «Рено» выполнял россиянин Сергей Сироткин. «Альпин» планирует представить свой новый болид Alpine A521 в начале марта.

Успеть до Бахрейна

Алонсо является двукратным чемпионом королевской серии (2005, 2006) в составе «Рено» и победителем 32-х «Гран-при». Он планировал вернуться в «Формулу-1» ровно через 20 лет после своего дебюта в королевской серии, который произошел в сезоне-2001 в «Минарди». В 2018-м испанец покинул королевскую серию после четырех неудачных сезонов в «Макларене». После этого он выступал в IndyCar, в гонках на выносливость (выиграл «24 часа Ле Мана») и принял участие в ралли-рейде «Дакар». Учитывая двухлетний перерыв в «Ф1», работа на бахрейнских тестах для Фернандо крайне желательна. Вполне вероятно, что «Альпин» теперь попытается изготовить для Алонсо какой-то специальный шлем, позволяющий пилотировать с его травмой.

События в Лугано не первый неприятный инцидент с Алонсо накануне сезона. В январе 2009 года во время возвращения с новогодних каникул в Кении частный самолет, в котором находились Фернандо, его жена и сестра, во время взлета зацепил крылом диспетчерскую вышку. Пришлось сделать вынужденную посадку, но никто из находившихся на борту не пострадал. А в феврале 2015 года Алонсо разбил свой болид на предсезонных тестах «Макларена» в Барселоне. Из-за полученных травм он был вынужден пропустить первую гонку сезона, но вернулся ко второму этапу.

А самый знаменитая предсезонная авария с пилотами «Рено» случилась в феврале 2011 года. Поляк Роберт Кубица в результате вылета с трассы на ралли Анндоры получил множественные переломы правой руки и ног. Кубица тогда был напарником россиянина Виталия Петрова — пострадавшего поляка пришлось срочно менять на Ника Хайфельда. После многочисленных операций Роберт пытался вернуться в «Формулу-1» и в 2019 году даже отработал сезон в качестве боевого пилота «Уильямса», но можно сказать, что после инцидента в Андорре гоночная карьера Кубицы пошла под откос.