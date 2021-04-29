У кого из лидеров сдадут нервы в Португалии? Новый раунд битвы Хэмилтона и Ферстаппена

Сезон только начался, а борьба за титул уже в самом разгаре.

«Алгарве» станет ареной третьего раунда ярчайшего противостояния нашего времени. Хэмилтон и Ферстаппен сойдутся в очной схватке теперь уже на португальских «горках», где небольшая ошибка в гонке может ощутимо повлиять на исход борьбы за титул.

Возвращение Португалии

Второй этап подряд «Гран-при» «Формулы-1» пройдет на трассе, которой изначально не было в календаре чемпионата на этот год. Отмена гонки во Вьетнаме позволила перенести заезд в Имолу, а проблемы в Китае заставили организаторов снова искать запасные варианты. Выбор пал на португальскую трассу «Алгарве», которая эффектно дебютировала в прошлом году. Интересный трек с ярко выраженным перепадом высот на разных участках пришелся по нраву как гонщикам, так и болельщикам. «Гран-при Португалии"-2020 запомнился прежде всего безумным стартом, в котором Карлос Сайнс на «Макларене» вышел в лидеры гонки, а Кими Райкконен на «Альфа Ромео» совершил прорыв в десять позиций. Яркий первый круг Кими признали лучшим моментом прошлого года в автоспорте. Тем не менее старт не был единственным боевым событием. Красивые обгоны и борьба сопровождали весь заезд в Портимане, особенно запомнилась битва Серхио Переса и Эстебана Окона. В итоге именно здесь Льюис Хэмилтон взял свою 92-ю победу в карьере и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю в «Ф-1».

В этом году «Гран-при Португалии» может оказаться еще интереснее, что может заставить руководство «Ф-1» задуматься об «Алгарве» как о трассе для чемпионата на постоянной основе. Хэмилтон претендует на свой юбилейный, сотый поул в карьере, однако первые две гонки сезона показали, что «Мерседес» не в состоянии с легкостью занимать первый ряд, как это было раньше. Более того, «Серебряные стрелы» и в гонках не выглядят явными фаворитами на победу. Пока что команда Хэмилтона обладает небольшим преимуществом по очкам в чемпионате, но уже после гонки на «Алгарве» все может поменяться в сторону «Ред Булла» и Макса Ферстаппена. Голландец созрел для чемпионства, а его команда наконец способна дать настоящий бой действующим обладателям титула. Хэмилтон и Ферстаппен уже обменялись поулами и победами в этом сезоне, так что очередное столкновение и равная борьба лидеров на португальских «горках» неизбежна.

Огонь в сражении за место в «Мерседесе»

Сражение Хэмилтона и Ферстаппена за титул станет главной историей этого сезона, однако первые гонки показали, что кроме борьбы за чемпионство еще есть на что посмотреть. Например, на битву за место в «Мерседесе» на следующий год. Инцидент с участием Джорджа Расселла и Валттери Боттаса уже затмил противостояние лидеров на «Гран-при Эмилия-Романьи». Протеже «Мерседеса» выбил действующего пилота «Серебряных стрел» в Имоле, но при этом сам обвинил Валттери в попытке убить их обоих опасным маневром. Вскоре Расселл все же извинился за свою горячность, но их внутренние разборки с Боттасом вряд ли на этом прекратятся.

Молодой Джордж еще учится на своих ошибках, хотя ему уже не терпится занять место Валттери в «Мерседесе». Боттас же находится в критической ситуации. В этом году у «Серебряных стрел» нет былого преимущества перед всеми, поэтому Хэмилтону нужна помощь, которую финн не оказывает. Валттери необходимо реабилитироваться уже в Португалии, так как босс «Мерседеса» Тото Вольф не сможет простить еще один провал в столь важном сезоне. Если же Боттас и Расселл вновь схлестнутся в яростном сражении непосредственно на треке, то именно Валттери в любом случае будет проигравшим. «Мерседес» вправе заменить уже по ходу сезона гонщика, который сражается с «Уильямсом» за очки, а не с «Ред Буллом» за победы.

Трудности адаптации

Несмотря на захватывающую борьбу за титул и междоусобицу в «Мерседесе», этот сезон не ограничивается лишь драмой среди лидеров. В Португалии продолжится сражение в середине пелотона, в котором сложно предсказать победителя. Однако стабильнее всего сейчас смотрится «Макларен» во главе с Ландо Норрисом. Именно британец сейчас ведет за собой оранжевый коллектив, а Даниэль Риккьярдо пока не может должным образом освоиться в команде. Но Дэн не является единственным, кто также не может адаптироваться к новой команде. У Серхио Переса есть потенциал вклиниться даже в борьбу за титул, но ошибки в Бахрейне и Имоле пока портят впечатление от дебюта мексиканца в «Ред Булле».

Карлос Сайнс не блистает в «Феррари», сильно проигрывая Леклеру, но стабильно зарабатывая очки. Фернандо Алонсо тяжело дается возвращение в «Формулу-1», хотя большая часть вины лежит на его команде, которая пока что является аутсайдером в битве за большие очки. Хуже всего ситуация выглядит у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Немец находится практически на дне турнирной таблицы и по всем параметрам проигрывает своему напарнику Строллу. В третьей гонке сезона таким «новичкам» уже пора проявить себя — Риккьярдо, Пересу и Сайнсу необходимо оказаться в эпицентре сражения за подиум, а Алонсо и Феттелю нужна достойная гонка без провалов.

Расписание уик-энда

30 апреля, пятница

13.30 Первая тренировка

17.00 Вторая тренировка

1 мая, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

2 мая, воскресенье

17.00 Гонка

«Алгарве»

Длина круга — 4,653 км

Количество кругов — 66

Дистанция гонки — 306,826 км