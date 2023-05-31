Мик Шумахер впервые сядет за руль болида «Мерседес». Теперь Хэмилтон покинет команду?

Сын легендарного гонщика хочет быстрее вернуться в «Формулу-1».

После «Гран-при Испании», который состоится в ближайший уик-энд, компания Pirelli проведет двухдневные тесты в рамках подготовки шин для сезона 2024 года. В них будут участвовать две команды — «Мерседес» и «Феррари». Однако, как сообщает издание Bild, немецкий коллектив не будет представлен семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Его заменит резервный пилот Мик Шумахер. Второй день за «Мерседес» отработает Джордж Расселл.

Для Мика это будет дебют за рулем Mercedes W14. В течение дня он планирует проехать около 500 километров. Ранее Шумахер работал в команде только на симуляторе. Но значит ли это, что Хэмилтон, у которого пока трудности с подписанием нового контракта, все же покидает «Мерседес»?

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Что с контрактом Хэмилтона?

Соглашение британского гонщика и немецкой команды, в которой Льюис провел 10 лет и выиграл шесть чемпионских титулов, заканчивается в 2024 году. С подписанием Хэмилтона еще на три года возникают трудности, подогреваемые инсайдами в СМИ.

Глава «Мерседес» Тото Вольф сообщил, что у них с гонщиком, которого он называет «другом», впервые за 10 лет сотрудничества расходятся интересы. Как сообщают различные источники, интересы крутятся вокруг денег. Хэмилтон хочет прежние 50 миллионов в год, но Вольф на такую сумму не соглашается.

Если слухи верны, то босса «Мерседес» можно понять. Прошлый сезон британца был худшим в «Формуле-1» за всю его карьеру. Он занял шестую позицию в общем зачете, без побед. При этом выше его оказался напарник Джордж Рассел. Да и в популярности Хэмилтон второй год подряд уступил Максу Ферстаппену. Мягко говоря, Льюис не молодеет.

А 21 мая британское издание Daily Mail сообщило, что «Феррари» готов заплатить гонщику необходимую сумму, а сам Хэмилтон серьезно задумывается над этим предложением. При этом сообщалось, что-либо британец заменит в команде Карлоса Сайнса, либо придет вместо Шарля Леклера, который отправится в «Мерседес». Слухи быстро опровергли и в «Мерседес», и в «Феррари», да и сам Хэмилтон не стал молчать.

«Вполне естественно, когда ведешь переговоры, всегда появляются спекуляции. В конце концов, до того момента, пока вы не услышите новости от меня, относитесь к подобным разговорам как к слухам, — сказал Льюис на пресс-конференции во время гоночного уик-энда в Монако. — За кулисами моя команда юристов плотно работает с Тото Вольффом. Мы почти согласовали условия контракта. Раньше я сам вел переговоры, и это было очень напряженное время. Сейчас же переговорами занимается моя команда, благодаря чему я могу полностью сосредоточиться на своей работе. Мы остаемся чемпионской командой, но просто у нас недостаточно быстрая машина. В последние два года принимались не всегда правильные решение, но мы работаем над исправлением ситуации, направляя на это всю свою энергию».

Мик Шумахер. Фото Reuters

Какое будущее у Мика Шумахера?

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не садился за руль болида «Формулы-1» с ноября 2022-го, когда он выступал за команду «Хаас». В ней он провел два не самых удачных сезона. По итогам прошлого Мик занял 16-е место, но «Хаас» отказался продлевать с ним контракт. Боссов команды результаты Шумахера не особо впечатлили, к тому же им не нравилось, что пилот часто разбивает дорогие болиды.

«Это случилось на круге возвращения в боксы! На круге возвращения! Конечно, трасса была очень мокрой, но больше никто не умудрился списать болид по пути в боксы, — писал в своей книге руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер по поводу инцидента в первой практике перед «Гран-при Японии» в 2022-м. — Это просто нелепо. Какое количество людей можно нанять на 700 тысяч долларов? А теперь мне нужно найти такие деньги».

Мик же решительно настроен, чтобы снова сесть в кокпит болида «Формулы-1» в качестве основного пилота. Правда, многие дают по поводу его возвращения неутешительные прогнозы: «Он должен забыть о своей мечте — все мы рано или поздно просыпаемся. Надо забыть об этом, начать думать об альтернативах и переключиться на них», — высказался бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун.

В середине мая ходили слухи, что Шумахер может занять место американского пилота Логана Сарджента в «Уильямс». Сарджент — один из двух пилотов, кто в этом сезоне еще не набирал очков. Но пока этот инсайд не подтвердился.

Замена Мика на Хэмилтона в следующем сезоне сейчас вообще не выглядит сколь-нибудь адекватной. Льюис и раньше мог пропустить шинные тесты. Да и босс «Мерседес» не видит Шумахера в основе в 2024-м. «Ситуация сложная. Мне бы хотелось, чтобы Мик получил место основного пилота, он этого заслуживает, но ситуация в отношении сезона-2024 складывается неблагоприятная. Какие-то двери могут открыться в 2025 году. Также посмотрим, как ситуация будет развиваться в «Уильямсе». Но да, вернуться будет непросто», — заявил исполнительный директор команды Тото Вольфф.

Возможно, это было бы даже красиво, если бы немецкий гонщик пришел на место Хэмилтона в «Мерседес», ведь когда-то именно Льюис заменил в команде его отца — Михаэля Шумахера. Но пока для этой истории еще не пришло время.