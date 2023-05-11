«Я чистое золото, дрянь». Звезда рэпа в США шокировал гимном про Хэмилтона и Ферстаппена

Официальную песню «Формулы-1» от w ill.i.am поняли далеко не все.

«Формула-1» благодаря своим американским владельцам меняется стремительно и, похоже, кардинально. Былой лоск, эксклюзивность и гламур уступают место совсем другим модным трендам, а Гран-при превращаются в спортивные шоу вроде Матчей всех звезд НБА. Что и подтвердил Гран-при Майами, где пилотов «Ф-1» затмили рэперы. Прежде всего, Will.i.am — в прошлом лидер хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, а ныне просто звездный рэпер выпустил новую официальную песню «Формулы-1», а также заставил гонщиков изрядно попотеть в прямом смысле слова. Кажется, доволен всем этим остался только Хэмилтон, который знаком с will.i.am более 15 лет.

Музыка на любителя

Новую музыкальную тему от will.i.am, DJ Khaled и Lil Wayne «Формула-1» презентовала на Гран-при Майами.

Слово «формула» повторяется в ней десятки раз, но все же художественная ценность трека вызывает, мягко говоря, определенные вопросы даже с поправкой на особенности субкультуру. Как и регулярное использование слова bitch (в переводе, дрянь). Понять владельцев «Ф-1» можно — все-таки они пытаются продавать «продукт» избалованному американскому зрителю, для которого спорт в основном вторичен, а первично шоу. Однако и шоу ведь бывают разные. И попытки в таком стиле сочетать рэп и «Формулу-1» могут отпугнуть привычную аудиторию «королевских гонок». Как и фразы вроде «Я чистое золото, дрянь».

Подробно слова песни можно почитать здесь, но сразу оговоримся, это явно не «Война и мир».

will.i.am, Lil Wayne — THE FORMULA — YouTube

Просмотров песни много, но негативных комментариев, мягко скажем, тоже немало. А поэтику оценят разве что увлекающиеся такой музыкой люди. Да и то не факт. Ограничимся лишь тем, что в песне упоминаются из команд исключительно «Мерседес», а из пилотов Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Вот в частности приблизительный перевод: «Веду машину, как Макс Ферстаппен. Это мой мир, я твой чемпион» или «У меня «Мерседес», как у Льюиса. Я не в самом последнем, я в самом новом. И если я не самый великий, скажи мне, кто же тогда?».

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Хэмилтон в восторге

Между тем, Уильям Адамс известный как will.i.am — действительно очень знаменитый персонаж в США. К своим 48 годам он прославился не только с The Black Eyed Peas, но и как мультинструменталист, киноактер и бизнесмен. Как рассказал господин Адамс UPROXX, впервые он побывал на «Формуле-1» в 2008-м на Гран-при Сингапура вместе с The Black Eyed Peas — группа выступала там со своим шоу. И сразу же был очарован «королевскими гонками», которые, по его словам, не похожи на любой другой спорт.

Впрочем, с одним из пилотов will.i.am познакомился еще раньше. И, конечно же, его приятелем стал Хэмилтон. В 2007-м Льюис еще не был семикратным чемпионом мира, да и однократным тоже, он только начинал свою карьеру в «Макларене». Но британского пилота уже тогда влекло в музыкальную тусовку (он сам записывает треки). «Я слышал о «Формуле-1» раньше, поскольку познакомил Льюиса с Николь», — вспоминает will.i.am. Имеется в виду вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, с которой Хэмилтон встречался на протяжении нескольких лет.

Теперь же рэпер, похоже, станет если не лицом, то голосом «Ф-1» уже точно. На Гран-при Майами он явно чувствовал себя главным. Причем дело не только в презентации официальной песни, а еще и в необычном для «Формулы-1» представлении пилотов перед гонкой. Это делал рэпер LL Cool J под аккомпанемент оркестра под управлением will.i.am. Любопытно, что многие пилоты не скрывали своего недовольства и выходили с нерадостными лицами.

«Полагаю, это было очень по-американски, они привыкли так делать. Но лично мне такие вещи, наверное, не подходят. Я здесь чтобы гоняться и побеждать, а не ради шоу. А такие вещи отвлекают, потому что мы в полной амуниции полчаса простояли под жарким солнцем», — выразил недовольство пилот «Мерседеса» Джордж Рассел, который, кстати, является также председателем профсоюза пилотов. Но, видимо, Джорджу придется страдать и дальше.

Рэпер will.i.am. Фото Global Look Press

Тем более, его напарник в восторге от шоу своего друга: «Мне кажется, это классно, что наш спорт постоянно растет и развивается, а не просто делает все то же, что и в прошлом. Пробуют новые вещи, пытаются улучшить шоу, и я это полностью поддерживаю. Ну, то есть, боже мой, я вырос, слушая LL Cool J, а теперь он здесь, на «Формуле-1» — это было круто. Рядом will.i.am, Серена и Винус Уильямс. Думаю это классно, для меня шоу не стало проблемой», — заверил Хэмилтон.