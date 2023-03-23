«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи

Коринна пытается вести быт по правилам Михаэля.

Прошло уже почти 10 лет после рокового падения Михаэля Шумахера во французских Альпах. Все это время журналисты из различных мировых изданий пытаются узнать, в каком состоянии в данный момент находится Красный Барон. Пищи в этом вопросе СМИ получает не очень много. Часто инсайды о здоровье легендарного гонщика оказываются фейком, не имеющего ничего общего с реальностью.

Приватность семьи Шумахера создается, благодаря жене Михаэля Коринне. Все эти 10 лет она ведет борьбу за здоровье, частную жизнь и честь своего мужа. А каково ей в этой борьбе?

Михаэль и Коринна Шумахеры. Фото Global Look Press

Некоторые правила

Немного о жизни Коринны в недавнем интервью The Sun Online рассказал бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан: «Это была самая ужасная ситуация для сына Мика и Коринны. Прошло уже почти 10 лет, а Коринна не может пойти ни на вечеринку, ни на ужин. Она уже 10 лет живет как заключенная. Все хотят поговорить с ней о Михаэле, а ей не нужно, чтобы о трагедии напоминали каждую минуту. Конфиденциальность является важным аспектом в спорте, бизнесе и вашей личной жизни. Коринна, которую я знал очень хорошо и задолго до Михаэля Шумахера, установила некоторые правила».

«Некоторые правила», о которых говорит Джордан, позволяют навещать Шумахера только очень ограниченному кругу лиц. Помимо близких родственников в этот круг входят бывший спортивный директор «Феррари» Жан Тодт и гонщик Фелипе Масса.

Сам Джорджан просил Коринну о встрече с Михаэлем, но получил отказ. «Это правильно, потому что слишком много людей хотели увидеть его. Жан Тодт получил такую честь, так как они были близки со времен работы в «Феррари». Это вполне понятно. У меня подобной возможности нет. Семья Шумахера сказала: «Мы любим тебя, Эдди, и сотрудничаем очень долгое время, но нам нужна конфиденциальность и защита Михаэля».

Но далеко не все так спокойно восприняли отказ Коринны. Среди них менеджер Михаэля Вилли Вебер. «Я сотни раз пытался связаться с ней, но она не отвечала. Я позвонил Жану Тодту, чтобы спросить, могу ли навестить Михаэля в больнице, но тот сказал мне подождать — еще слишком рано. Я позвонил на следующий день, но опять никто не ответил. Я не ожидал такого поведения и до сих пор злюсь на него. Они не пустили меня, сказав, что еще слишком рано, а теперь уже слишком поздно. Прошло девять лет. Может, они должны просто сказать, как есть? Сначала я мог понять ситуацию, потому что делал все возможное для Михаэля, чтобы защитить его личную жизнь. Но с тех пор мы слышим от них только ложь. Он был мне как сын».

Коринна и Михаэль Шумахеры. Фото Global Look Press

Обычная семья

Причину таких правил Коринна все же объяснила, публично заговорив в 2021 году в документальном фильме от Netflix: «Мы стараемся жить как обычная семья — как того хотел и продолжает хотеть Михаэль. Он всегда говорил: «Личное — это личное», и для меня важно, чтобы его частная жизнь была под защитой, и он мог получать от нее удовольствие. Раньше он защищал нас, а теперь мы его защищаем».

Коринна не придумывает, когда говорит о том, что муж защищал их. В 1996-м ради спокойствия семьи Шумахеры переехали из гламурного и шумного Монте-Карло в большой, но тихий дом на берегу Женевского озера в Швейцарии. Позже гонщик объяснял, что если бы они остались, то у его детей Джины-Марии и Мика не было бы нормальной жизни. Тогда тоже прозвучали слова про «обычную семью».

Сейчас в это поместье в Швейцарии почти не пускают гостей. Дом переоборудовали под медицинские нужды — с гонщиком работают 15 врачей. Тянуть все это становится сложнее и сложнее. Только на лечение уходит несколько миллионов в год, не говоря о содержании поместья в Швейцарии и другой недвижимости семьи Шумахер.

Чтобы оплатить счета, приходится распродавать имущество. Первыми «ушли» дом неподалеку от Осло и частный самолет за 25 миллионов долларов. На аукционы выставляют болиды, на которых побеждал Михаэль. Уже нашли своих новых владельцев болиды «Феррари» F300 сезона 1998 года за 6,2 миллиона долларов, F2001 2001 года за 7,5 миллиона долларов и F2003-GA 2003 года за 14,9 миллиона долларов. В апреле на торгах продадут F1-2000, на котором гонщик провел четыре этапа.

Это при том, что актуальная фотография, а уж тем более видео Михаэля Шумахера, сейчас может стоить те же миллионы долларов. Но «личное — это личное». Коринна хранит семью и мужа, понимая, как для него это было бы важно: «Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и это дает нам силы. Мы вместе. Живем вместе дома, занимаемся терапией. Делаем все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно. И просто хотим заставить его почувствовать нашу семью, нашу связь. Мы пытаемся жить как семья, как это нравилось Михаэлю. Мы продолжаем свою жизнь».