Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?

Хэмилтон уже похвалил изменения.

Едва высохнув после дождевой гонки в Монако, «Формула-1» перебралась на другую часть средиземноморского побережья, где в ближайшие выходные проведет «Гран-при Испании». Этап на трассе в предместье Барселоны проводится неизменно с 1991 года и за это время успел зарекомендовать себя как, пожалуй, самый пресный в календаре. Чтобы хоть немного оживить гонки по местному автодрому, в этом году организаторы предложили внести изменения в конфигурацию третьего сектора, которые однозначно ускорят время на круге. Однако даже с учетом новых вводных вряд ли стоит ждать кардинальных улучшений в плане зрелищности.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Хэмилтон хвалит, Леклер сомневается

Одной из главных тем предстоящего уик-энда в Барселоне, безусловно, станет новый силуэт трассы. Изменения, правда, оказались лишь частичными — из третьего сектора выкинули бесполезную шикану, тем самым практически «спрямив» дорогу перед прямой старт — финиш в один затяжной вираж. Решение в первую очередь поможет пилотам выходить ко второй зоне ДРС, начинающейся прямо перед финальным поворотом, с более высокой скоростью, чем прежде.

Выступавший на версии трассы без «эски» еще в GP2 Льюис Хэмилтон похвалил инновацию, отметив в разговоре с прессой, что болиду «Мерседес» никогда «не нравилась эта шикана», как и самому семикратному чемпиону мира. В то же время Шарль Леклер справедливо обратил внимание на то, как при новой конфигурации возрастут нагрузки на переднее левое колесо.

По факту изменение третьего сектора все равно не должно внести какое-то особенное смятение в расстановку сил на ближайший «Гран-при». Новая старая схема хорошо знакома командам и пилотам по регулярным предсезонным тестам, в ходе которых используются все варианты трека. С большой вероятностью отсутствие замедляющей шиканы позволит машинам подходить на максимально близкой дистанции к зоне атаки. С меньшей вероятностью самым быстрым и отчаянным пилотам повезет дважды поменяться местами за один проезд прямой старт — финиш, за счет более раннего открытия крыла ДРС. В сухом остатке нас будет ждать пара или больше эффектных обгонов, но исход «Гран-при», как обычно, определит квалификация и последующая удачная стратегия в гонке.

Фернандо Алонсо. Фото Global Look Press

Перес и Алонсо поумерили пыл

После отрезвления на предыдущем этапе в Монако идущий вторым в личном зачете Серхио Перес заметно снизил градус амбиций. Разговоры о борьбе с напарником по команде за чемпионский титул сменились на почти оправдательные обещания «отплатить команде хорошим результатом» за полный провал на предыдущем «Гран-при». К слову, Фернандо Алонсо, которому просчет с лишним пит-стопом в Монако стоил заветной победы, тоже заранее согласился на подиумное место, сославшись на абсолютное доминирование «Ред Булл» (читай Макса Ферстаппена).

Учитывая идеальные погодные условия с умеренной температурой и ветром на протяжении всех выходных, а также отличную форму Ферстаппена, помноженную на доминирующий болид, болельщикам вполне стоит ждать от голландца третьей виктории на барселонской трассе в карьере. Именно здесь юный Макс в 2016-м одержал свою первую победу в «Формуле-1» и за «Ред Булл», после памятного для российских фанатов «разжалования» Квята и столкновения двух «Мерседесов» на первом же круге. Повторить успех у Ферстаппена получилось лишь спустя шесть лет, но теперь, похоже, дело должно пойти быстрей.

Расписание «Гран-при Испании»

2 июня

14.30 первая практика

18.00 вторая практика

3 июня

13.30 третья практика

17.00 квалификация

4 июня

16.00 гонка

Автодром Барселона-Каталунья

Длина круга — 4657 метров

Количество кругов — 66 кругов

Длина гонки — 307,236 км