Какой будет месть «Мерседеса»? Родные стены не должны успокаивать «Ред Булл»

После победы во Франции Макса Ферстаппена ждет тяжелейший этап в Шпильберге.

«Ред Булл Ринг» станет ареной ближайших двух этапов «Формулы-1». Домашняя трасса лидеров сезона часто дарит захватывающие уик-энды, так что стоит ждать феерии и на этот раз. На «Гран-при Штирии» «Мерседес» постарается огорчить «Ред Булл» и вернуть преимущество в сезоне.

Макс в огне

Прошлый необычный год «Формулы-1» подарил нам красочный старт сезона, который состоял из двух гонок в Шпильберге. Тогда казалось, что двойные этапы на одной трассе действительно станут исключением только лишь для ковидного 2020 года. Однако и в этом сезоне организаторам все же пришлось прибегнуть к прошлогодней практике. Именно австрийские уик-энды запомнились захватывающими гонками, так что в зрелищности «Гран-при Штирии» и «Гран-при Австрии» этого года также не стоит сомневаться.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон поочередно побеждали на этапах Австрии прошлого сезона, а «Ред Булл» не представлял тогда особой угрозы «Мерседесу». Спустя год расклады сильно поменялись, и теперь фаворита предстоящих уик-эндов в Штирии назвать трудно. Хотя огненная форма Макса Ферстаппена и его две знаковые победы на «Ред Булл Ринге» в 2018-м и 2019-м отдают преимущество голландцу. С другой стороны, «Мерседес» уже загнан в угол, поэтому команде срочно нужно побеждать. Коллектив Тото Вольфа не выигрывает три гонки подряд, а пилоты часто допускают результативные ошибки. Более того, усиление «быков» в виде появления Серхио Переса в составе сильно бьет по «Серебряным стрелам». Первая часть австрийского блокбастера покажет, способен ли «Мерседес» выбраться из критической ситуации.

Ландо Норрис. Фото AFP

Ландо Норрис — лучший гонщик старта сезона

Немало гонщиков во втором эшелоне по-настоящему удивляют в этом сезоне. Пьер Гасли продолжает показывать высокие результаты на «Альфа Таури» даже там, где от него этого не ждут. Эстебан Окон дает равный бой своему именитому напарнику по «Альпин» Фернандо Алонсо. Шарль Леклер и Джордж Расселл не дают сомневаться в их мастерстве. Молодые таланты тянут команды за собой, выжимая максимум из своих болидов практически каждую гонку. Карлос Сайнс бодро начал свою карьеру в «Феррари», а в «Астон Мартине» четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель возрождает свою карьеру. Тем не менее лучшим гонщиком второй группы на данный момент можно назвать Ландо Норриса.

Британец не является открытием чемпионата, так как уже в своих первых сезонах Ландо проявил себя с лучшей стороны. В этом году он не только развил свой прежний успех, но и вышел на более высокий уровень, сопоставимый с лидерами сезона. Норрис является единственным гонщиком, которому удалось набрать очки во всех заездах этого года. Ландо обгоняет «Мерседес» Боттаса в чемпионате, а до третьего места Переса его отделяет лишь восемь очков. Британец полностью переигрывает нового напарника по «Макларену» Даниэля Риккьярдо, хотя перед сезоном именно звездному австралийцу многие отдавали предпочтение в этой битве. В прошлом году Ландо Норрис провел невероятные гонки в Австрии с обгонами на последних кругах и подиумом. Так что и на этот раз стоит ждать очередного прорыва Норриса в Штирии.

Никита Мазепин и Мик Шумахер. Фото Joe Portlock, Getty Images

В «Хаасе» грядет война

Не все спокойно в худшей команде чемпионата. К слабым выступлениям «Хааса» и последнему месту в чемпионате уже успели привыкнуть все. Тем не менее каждый этап пилоты американского коллектива находятся в центре внимания. Чемпион «Формулы-2» Мик Шумахер старается прыгнуть выше возможностей команды, и иногда это получается. Во Франции ценой разбитого болида ему удалось пробиться во второй сегмент квалификации, но в гонке «Хаас» привычно занял последние места. Немец обладает огромным преимуществом перед российским напарником Никитой Мазепиным, которому такой расклад сил не нравится.

Мазепин уже не раз проявлял свой характер в борьбе с Шумахером, чем вновь вызвал бурю негодования болельщиков. Благодаря быстрому темпу Мика и постоянно большому отставанию Мазепина пилоты редко ведут борьбу колесо в колесо на протяжении гонок. Однако, когда дело все же доходит до сражения, то нередки жесткие стычки. Нервозная атмосфера в команде и недовольство пилотов могут привести к столкновению Шумахера и Мазепина в Австрии, что только ухудшит и так патовую ситуацию в «Хаасе».

Расписание уик-энда

25 июня, пятница

12.30 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

26 июня, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

27 июня, воскресенье

16.00 Гонка

Ред Булл Ринг

Длина круга — 4,318 м

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 307,452 км