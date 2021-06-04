«Феррари» удивила в Монако, в Азербайджане стоит ждать ответа «Макларена»

Ландо Норрис вновь претендует на подиум, но его напарник знает, как побеждать в Баку.

Итоги «Гран-при Монако» оставили многих в замешательстве. Гонка в княжестве перевернула многие расклады и отдала лидерство в чемпионате Ферстаппену и «Ред Буллу». Предстоящий этап в Баку должен еще больше раскрутить интригу, ведь Азербайджан не раз принимал у себя сумасшедшие гонки.

Kimi had a time penalty in Baku in 2016 ?



But with a lap to go @SChecoPerez wanted to secure a podium for himself — and cooly passed the Iceman ??#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/EfxMKLaTcm — Formula 1 (@F1) June 2, 2021

Боттас поведет «Мерседес» за собой

Нынешний сезон «Формулы-1» хорош тем, что на некоторых этапах «Мерседес» и «Ред Булл» не обладают явным преимуществом над остальными. Например, в Монако «Феррари» и «Макларен» смотрелись не хуже нынешних лидеров сезона, что привело к высоким результатам Леклера, Сайнса и Норриса. На этот раз стоит ждать очередного нестандартного уик-энда, который за четыре года существования уже не раз успел удивить. Подиумы «Форс Индии», «Рейсинг Поинта» и «Уильямса», столкновение «Ред Буллов», прокол лидера на последних кругах и обгон на финише — богатая история «Гран-при Азербайджана» продолжится в эти выходные.

По всем раскладам «Мерседес» должен вернуть себе лидирующие позиции на улицах Баку. Команда Тото Вольфа в Монако выдала один из самых провальных этапов в истории, который был обусловлен неподходящим треком для болида и неудачей на пит-стопе Боттаса. «Гран-при Азербайджана» — это уже другая история для «Мерседеса». Здесь пилоты «серебряных стрел» всегда стартовали с первого ряда, а победу упустили лишь единожды. Из-за плохо закрепленной части подголовника на болиде Хэмилтона в 2017 году. Более того, фаворитом в борьбе за победу в этом году будет являться Валттери Боттас, которому больше подходит уличный трек в Баку. Финну удавались насыщенные гонки в Азербайджане: прорыв с последнего места на подиум с обгоном на финишной прямой, сход с первой позиции из-за прокола за три круга до конца гонки, уверенная победа на последнем этапе. Лидеру «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в этот раз придется непросто в борьбе с напарником.

Настало время Переса

Непросто будет и Максу Ферстаппену, которому будет противостоять еще один специалист по треку в Азербайджане. У Серхио Переса не менее яркая история выступлений в Баку: борьба за первый ряд стартового поля, столкновение с напарником и два подиума. Мексиканец любит гонки в Азербайджане, а в суматошных гоночных условиях Чеко не раз выходил победителем. На этот раз от мексиканца ждут многого, поэтому результат ниже подиума будет расцениваться как провал. Еще перед началом сезона Серхио признал, что на адаптацию к капризному болиду «Ред Булла» у него уйдет пять гонок. Стоит признать, что на некоторых этапах Пересу уже удалось блеснуть, однако именно шестая гонка сезона во многом станет определяющей. Вполне вероятно, сражение лидеров сезона отойдет на второй план, и мы увидим битву вторых пилотов «Мерседеса» и «Ред Булла» за победу в Баку.

Ферстаппен и Хэмилтон, в свою очередь, никогда особо не блистали в Азербайджане, пусть британец и побеждал в 2018-м. Минимальный отрыв Макса в чемпионате не даст расслабиться «быкам». «Мерседес» же обязан был сделать выводы из поражения в Монте-Карло, тем более что Хэмилтон устроил разнос своей команде после провала в Монако. Иначе теперь уже «Ред Булл» начнет отрываться в чемпионате.

Remember when this one used up of the nine lives in Baku? ??#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/XSWxlgekEf — Formula 1 (@F1) June 2, 2021

Ракета «Макларена»

Головной боли лидерам чемпионата добавят не только их напарники, но и пилоты «Макларена», которые могут вклиниться в борьбу за победу в Баку. Ландо Норрис до сих пор занимает третью строчку чемпионата и является одним из лучших пилотов нынешнего сезона. Однако не только яркие выступления британца являются главной причиной, почему от «Макларена» стоит ожидать многого в Баку. Оранжевому болиду подходят трассы с длинными прямыми, что доказал прошлогодний этап в Монце. Более того, в Монако «Макларен» смотрелся на высоком уровне, так что сочетание медленных секторов с одной длинной прямой может идеально подойти под характеристики болидов команды из Уокинга. А еще после прошлой гонки пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что будет завидовать своему бывшему напарнику Норрису, так как в Баку в его распоряжении будет настоящий болид-ракета.

Не самый удачный этап карьеры сейчас переживает Даниэл Риккьярдо. Австралийский гонщик никак не может привыкнуть к оранжевому болиду. Особенно больно было смотреть, как Риккьярдо в Монако пропускал на круг своего напарника. Сложно представить, что Дэн и дальше будет проваливаться в чемпионате, поэтому в ближайшее время можно ждать чего-то интересного от австралийца. Азербайджан станет идеальным местом для возвращения быстрого Дэна. В 2017 году Риккьярдо выиграл сумасшедшую гонку здесь, стартовав с десятого места и совершив эпичный тройной обгон. Даниэл даст достойный бой в эти выходные, и не факт, что Норрис в очередной раз выйдет из нее победителем.

Уличная трасса Баку

Длина круга — 6.003 км

Количество кругов — 51

Дистанция гонки — 306.049 км



Расписание уик-энда:

4 июня, пятница

11:30 Первая тренировка

15:00 Вторая тренировка

5 июня, суббота

12:00 Третья тренировка

15:00 Квалификация

6 июня, воскресенье

15:00 Гонка