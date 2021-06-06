Драма лидеров в Баку. Ферстаппен и Хэмилтон остаются без очков

Перес, Феттель и Гасли на подиуме исторической гонки.

Сумасшедший «Гран-при Азербайджана» подарил очередную легендарную гонку. Лидеры сезона по разным причинам не смогли финишировать в десятке, что лишь обострило ситуацию в чемпионате. В итоге победителем из этой суматохи вышел Серхио Перес, а компанию на подиуме ему составили Феттель и Гасли.

Красные флаги вновь благоволят Леклеру в квалификации

Четыре красных флага, многочисленные аварии, постоянная интрига и неожиданный победитель — это краткий отчет не о гонке, а всего лишь о самой зрелищной квалификации «Формулы-1» за последние годы. Все началось с вылетов Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци в коварном 15-м повороте. Во втором сегменте уже Даниэл Риккьярдо пал жертвой своей нерасчетливости на первом секторе. Австралиец попал в аварию и остался без места в десятке.

Победителем же из хаотичного третьего сегмента снова вышел Шарль Леклер. На этот раз монегаск успел поставить быстрейшее время с помощью слипстрима на прямой, хотя позже назвал свой круг в целом неудачным. Удивительно, но в своей первой попытке никто не смог достойно ответить Леклеру. А второй не суждено было случиться: Цунода и Сайнс разбили свои болиды на первом секторе и остановили сессию за секунды до конца квалификации. Таким образом, «Феррари» берет второй поул подряд, а лидеры сезона остались позади: Ферстаппен показал третий результат, Перес — всего лишь шестой. В «Мерседесе» же радовались второму месту Хэмилтона словно победе. Льюис признал, что не рассчитывал на такой результат, тем более что его напарник Боттас начинал гонку всего лишь десятым. Неожиданно четверку замкнул Пьер Гасли из «Альфа Таури».

Лидеры легко разбираются с монегаском на первых кругах

В отличие от «Гран-при Монако» Шарлю Леклеру в Баку удалось начать гонку с поул-позиции. У монегаска получился резвый старт, который пусть и ненадолго, но помог ему удержать первую строчку. Лидеры сезона сразу же принялись атаковать Леклера. «Феррари» пока что все же не ровня «Мерседесу» и «Ред Буллу», поэтому обгоны Хэмилтона и Ферстаппена не заставили себя долго ждать. Разобравшись с Шарлем, британец и голландец устроили собственное сражение за победу, однако к паре лидеров присоединился Серхио Перес. Таким образом, теперь уже два «Ред Булла» постепенно начинали прессинговать Льюиса в борьбе за лидерство. Давно «Мерседес» не был под таким давлением, тем более что Боттас никак не помогал своему напарнику: Валттери так и оставался на десятом месте после старта и не мог никого обогнать.

«Гран-при Азербайджана» не всегда радовал стратегическим разнообразием, поэтому переход с софта на хард на первом отрезке гонки был оптимальным выбором для большинства гонщиков. Из лидеров первым на остановку в боксах решился Хэмилтон, но ему пришлось пропустить Гасли на пит-лейне, из-за чего британец потерял время на пит-стопе. Это позволило «быкам» перескочить Льюиса и выйти на два первых места после своих пит-стопов. Хэмилтон позже попытался надавить на Переса, но все маневры британца были тщетны. Пилоты «Ред Булла» комфортно лидировали в гонке и впервые за долгое время претендовали на двойной подиум.

Ферстаппен теряет лидерство из-за прокола

Уличная трасса в Баку не особо требовательна к шинам, однако на этот раз по итогам гонки разгорелся настоящий шинный скандал. К середине гонки Лэнс Стролл оставался единственным гонщиком, кто не совершал смену покрышек. Внезапный прокол левой задней шины на болиде канадца привел к страшной аварии на стартовой прямой. Необходимый пейскар успокоил пелотон, но причина прокола так и осталась неизвестной. Все указывало на то, что команда передержала Стролла на трассе, не зазвав в боксы, однако еще более странный шинный инцидент на финише оставил новые вопросы.

На рестарте Хэмилтон агрессивно прессинговал Переса, но мексиканец вновь сумел защититься от британца. Жаркая битва за второе место позволила лидеру гонки Ферстаппену выдохнуть и оторваться от конкурентов. В борьбе за четвертую строчку неожиданно активизировался Себастьян Феттель, проводивший шикарную гонку. Немец прошел Леклера и Гасли и уже был готов довольствоваться званием лучшего из остальных, но драма лидера все перевернула. За четыре круга до конца шина на болиде Макса Ферстаппена лопнула, что привело к очередной аварии на прямой. Все были шокированы сходом лидера, а дирекция гонки приняла решение остановить заезд.

Just made this video of Lewis Hamilton. The music makes it. #AzerbaijanGP #Hamilton pic.twitter.com/Zk8iuAdhrr — Dean Coombes (@DeanCoombes) June 6, 2021

Хэмилтон вылетает из десятки

Спринт, состоявший из двух кругов, не принес другому лидеру сезона ничего хорошего. Хэмилтон на рестарте отчаянно пытался пройти Переса, но из-за перегретых тормозов не смог войти в первый поворот. Британец откатился на последнее место и закончил гонку без очков. Его напарник также провалился на финише, оставив «Мерседес» ни с чем. Тотальный провал «Серебряных стрел» дает большое преимущество «Ред Буллу» в чемпионате.

Главным же победителем из суматохи вышел Серхио Перес, машина которого остановилась сразу после финиша. Долгожданная победа мексиканца приблизила его к лидерам чемпионата. Подиум неожиданно замкнули Себастьян Феттель и Пьер Гасли, которые в спринте оборонялись от атак Шарля Леклера. Монегаск сделал все, что было в его силах, но не смог конвертировать субботний поул даже в воскресный подиум.