«Гран-при России» может покинуть Сочи. Через два года «Формулу-1» ждут под Санкт-Петербургом

Объявлено о планах проведения российского этапа королевской серии на новом автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Российский этап «Гран-при» в «Формуле-1» в 2023 году может переехать из Олимпийского парка в Сочи на трассу «Игора Драйв», расположенную в Ленинградской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора королевской серии Стефано Доменикали и пресс-службу «Игоры Драйв». «Гран-при России» «Формулы-1» с 2023 года будет проходить на «Игоре Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что «Гран-при России» на «Игоре Драйв» станет поразительным событием», — сказал Доменикали во время своего визита в Санкт-Петербург.

— Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации. Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и Formula One Management, —заявил в пресс-релизе Алексей Титов, генеральный директор АНО «РОСГОНКИ», которая является промоутером «Гран-при России» и заключила с руководством «Формулы-1» контракт на проведение этапов в нашей стране до 2025 года.

Категория Grade 1

«Гран-при России» ежегодно проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Этот проект позиционировался как часть наследия Игр-2014. Однако в последнее время в нашей стране появился еще один автодром, способный принять гонки самого высокого уровня. В ноябре прошлого года шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв», расположенная в Ленинградской области, в 54 км от Санкт-Петербурга, получила омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) категории Grade 1. А на прошлой неделе было опубликовано распоряжение правительства России о вхождении в состав оргкомитета «Гран-при России» губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского и генерального директора автодрома «Игора Драйв» Яна Полека.

— «Гран-при России» «Формулы-1» — одна из ярких визитных карточек нашей страны на международной спортивной арене, — отметил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. — Банк ВТБ в 2017 году стал титульным спонсором этого статусного проекта в мире автоспорта, и мы активно участвуем в его развитии. Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только лишь добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1» по-прежнему будет проходить в Сочи.

BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1 pic.twitter.com/O3vcfbWf7t — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

Десять трасс разного уровня сложности

В этом году этап «Гран-при России» в Сочи запланирован на 23-26 сентября. Он включает в себя как гоночные мероприятия «Формулы-1», так и старты молодежной серии «Формула-2». Очевидно, что дислокация соревнований останется неизменной и в будущем сезоне, предварительный календарь которого может появиться уже в августе. А вот дальше «Гран-при», скорее всего, ждет переезд. Ситуация, при которой в России пройдут сразу два этапа в разных регионах, маловероятна, поскольку это потребует выкупа у промоутеров «Формулы-1» еще одного слота. С другой стороны, последние два чемпионата показывают, что из-за пандемии происходят постоянные отмены и переносы стартов. Например, сейчас Австрия, как и год назад, принимает в Шпильберге два этапа подряд. Так что теоретически возможно все.

Комплекс «Игора Драйв», занимающий территорию площадью около 100 гектаров, — уникальный проект, совмещающий десять трасс разного уровня сложности и способный удовлетворить запросы самой широкой аудитории — от автовладельцев и любителей автоспорта до профессиональных авто- и мотогонщиков и юных спортсменов. Презентация автодрома состоялась осенью 2019 года, а первые гонки прошли в 2020-м. К сожалению, из-за пандемии не состоялся дебют на новой трассе кузовной серии DTM, однако здесь прошли соревнования российской кольцевой серии РСКГ и другие крупные национальные старты. Нет сомнений, что в следующем сезоне на «Игоре Драйв» надо ждать представителей международных чемпионатов по авто- и мотоспорту.

От детского уровня до элиты

Считается, что трасса в Ленинградской области более интересна для гонщиков, чем трек в Сочи. Последний пришлось вписывать в существующие олимпийские объекты, так там довольно много однотипных 90-градусных виражей. Кроме того, в Имеретинской низменности нет ни спусков, ни подъемов. «Игора Драйв» в этом плане намного разнообразнее, причем там много связок из поворотов, что ставит интересные задачи перед гонщиками и инженерами. Также за семь лет проведения «Гран-при» в Олимпийском парке не случилось ни одной дождевой гонки, что также сказывается на зрелищности. Питерская же погода непредсказуема в любое время года. С точки зрения логистики «Игора Драйв» также имеет некоторое преимущество перед Автодромом Сочи из-за близости к крупнейшим транспортным хабам Санкт-Петербурга.

— Чтобы говорить о дальнейших перспективах гонки, нужно ее сначала провести в 2023 году, — заявили «СЭ» в пресс-службе АНО «РОСГОНКИ». — В данный момент прорабатываются вопросы подготовки объекта под необходимые критерии FIA и FOM, а также помимо самого автодрома есть еще и дополнительные вопросы, связанные с прилегающей инфраструктурой и логистикой.

Предполагаемый переезд Ф1 на «Игору Драйв» пока не предполагает закрытия трека в Сочи. Более того, наличие двух элитных трасс позволит значительно стимулировать развитие автоспорта в нашей стране. И здесь речь не идет о соперничестве гоночных комплексов. В конце концов, во многих странах существует более одного автодрома, способного почти в любой момент принять гонки самого высокого уровня. Например, в Германии есть Нюрбургринг и Хоккенхаймринг, в Италии — Имола и Монца, в США — Индианаполис и Остин. Все это только идет на пользу автоспорту, который, безусловно, не ограничивается «Формулой-1», а состоит из множества стартов от детского уровня до элиты.