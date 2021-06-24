17-летней россиянке нашли команду в W Series. Женская серия выходит из отпуска

В Австрии гонки с участием лучших пилотесс мира состоятся в программе уик-энда «Формулы-1».

В субботу и воскресенье впервые за полтора года пройдут гонки женской гоночной W Series — большого проекта Международной автомобильной федерации, которая сумела привлечь к его раскрутке даже «Формулу-1». Впервые в истории этап W Series включен в программу уик-энда королевской серии — девушки стартуют перед «Гран-при Штирии» в рамках слота, который обычно занимают молодежные серии «Формула-2» и «Формула-3». В свой первый сезон в 2019 году W Series проводилась в программе этапов DTM, а в прошлом году из-за пандемии женский чемпионат пришлось перенести в онлайн. В этих виртуальных кибергонках по итогам десяти этапов третье место заняла 17-летняя россиянка Ирина Сидоркова, которой теперь предстоит подтверждать свой класс в реальных условиях.

Элитные гонщицы

Перед началом чемпионата-2021 объявлено о том, что гонщицы впервые распределятся по командам (ранее каждая из них выступала сама за себя). У пилотесс останутся одинаковые машины (которыми по правилам необходимо меняться после каждой гонки), но W Series сумела найти несколько спонсоров, которые согласились взять на себя часть расходов в обмен на рекламу на болидах. В названиях новых команд фигурируют американский журнал Forbes, известный производитель экипировки и даже Scuderia — правда, последняя, как ни странно, не имеет отношения к знаменитой Скудерии «Феррари». Спонсоры сами выбирали гонщиц в свои команды. Так, действующая чемпионка Джейми Чедвик оказалась в рядах Veloce Racing, а Сидоркова — в W Series Academy.

Любопытно, что Ирина, которой в предстоящее воскресенье исполнится 18 лет, — самая юная участница чемпионата, включая запасных. Это странно, учитывая заявленные цели W Series — воспитание конкурентоспособной гонщицы для «Формулы-1». Но, с другой стороны, все пилотессы, включая спортсменку из России, прошли жесткий отбор и совершенно точно могут считать себя элитой мирового женского автоспорта. Разве что за исключением девушек из Северной Америки и Австралии, которые традиционно варятся в соку своих гоночных серий. Вряд ли в такой компании россиянка из программы SMP Racing сразу сможет претендовать на высокие места, хотя предыдущая карьера нашей девушки показывает, что она может пойти очень далеко.

— Меня тревожит мысль о том, что, скорее всего, не будет времени на тренировки, ведь гонки W Series проходят в те же уик-энды, что и этапы «Формулы-1», — сказала Сидоркова в интервью F1News.ru. — Все молодежные чемпионаты, которые проходят вместе с «Ф-1», сталкиваются с этой проблемой. Но я очень надеюсь, что за то небольшое время, которое нам дадут на практику, я смогу максимально быстро вкатиться. Умение быстро «вкатываться в трассу» — тоже очень важный навык. Не все гонщицы ездили на этих трассах, хотя кто-то там провел немало времени и получит преимущество.

Педалирование сексуальности

Нынешний год Сидоркова начала в зимней серии азиатской «Формулы-3», где используются такие же машины, как в W Series, и получила в одном из гоночных инцидентов травму руки. Но сейчас со здоровьем у россиянки снова все в порядке. В прошлом году параллельно с кибергонками Ирина соревновалась с мужчинами в чемпионате СМП РСКГ в категории «Туринг-лайт» и даже выиграла этап в Нижнем Новгороде. В 2019-м россиянка выступала в испанской и североевропейской «Формулах-4» и завоевала там два подиума. По большому счету, она сейчас одна из главных надежд нашего автоспорта, хотя и не обладает финансовыми возможностями, сравнимыми, например, с Никитой Мазепиным.

Первый сезон W Series 2019 года вызвал у публики неоднозначную реакцию. Многие болельщики негодовали по поводу разделения автоспорта по гендерному признаку в нарушение традиций, которые никогда не выделяли в гонках отдельный женский класс. Феминистки критиковали педалирование сексуальности некоторых гонщиц (этим, несмотря на юный возраст, грешит в том числе и Сидоркова) и уверяли, что пилотессы не нуждаются в особых условиях для того, чтобы дорасти до королевской серии. Однако опыт подсказывает, что проблема намного глубже, чем получение женщинами навыков пилотирования, выносливости и психологии, а также поиск спонсоров.

W Series — не альтернатива «Формуле-1», а серия, которая должна показать всем, что девушки в состоянии участвовать в чемпионатах, которые сегодня заняты мужчинами. Некоторые нынешние гонщики говорят, что когда они гонялись в картинге, то видели там много очень быстрых пилотесс, а потом система их буквально пожирала, не давая возможности продвинуться дальше. Активистом в W Series является бывший гонщик «Ф-1» Дэвид Култхард. Он считает, что только такие радикальные меры, как создание отдельной женской гоночной серии, поспособствуют изменению ситуации в автоспорте. Сейчас это одно из стратегический направлений для международной федерации.

В прошлом году в календаре отмененного сезона W Series был этап на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области, но в нынешнем году из-за совмещения гонок с «Формулой-1» от приезда в Россию пришлось отказаться. Этап «Гран-при» в Сочи в программу женского чемпионата тоже не попал. Хотя директор и основательница W Series Кэтрин Бонд Муир в интервью «СЭ» говорила, что очень хочет провести гонку в нашей стране. «У нас есть российский пилот Ирина Сидоркова. Было бы здорово увидеть ее выступление на домашнем этапе, — считает Муир. — Я лично не присутствовала на «Игоре», но по тем фото и видео, что есть в интернете, мне кажется, что у вас построен фантастический гоночный комплекс. Думаю, что у нас еще будут возможности провести там свои старты».

Расписание этапов W Series

26 июня. Шпильберг (Австрия)

2 июля. Шпильберг (Австрия)

17 июля. Сильверстоун (Великобритания)

31 июля. Будапешт (Венгрия)

28 августа. Спа (Бельгия)

4 сентября. Зандворт (Нидерланды)

23 октября. Остин (США)

30 октября. Мехико (Мексика)

Заявки команд на сезон-2021

Bunker Racing: Фабьен Вольвенд (5) и Сейбр Кук (37)

M. Forbes Motorsport: Бейтске Виссер (95) и Айла Агрен (17)

Puma W Series Team: Марта Гарсия (19) и Гося Рдест (3)

Racing X: Элис Пауэлл (27) и Джесс Хокинс (21)

Sirin Racing: Мики Кояма (54) и Вики Пирья (11)

Veloce Racing: Джейми Чэдвик (55) и Бруна Томаселли (97)

Ecurie W: Эмма Кимиляйнен (7) и Эбби Итон (44)

Scuderia W: Сара Мур (26) и Белен Гарсия (22)

W Series Academy: Ирина Сидоркова (51) и Нереа Марти (32)