Хэмилтон повержен обгоном на предпоследнем круге. Конец доминированию «Мерседеса»?

Мощный тактический ход «Ред Булла» сделал Макса победителем гонки.

«Гран-при Франции»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2,904

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 8,811

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 14,618

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.04.032

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.857

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.596

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.17.695

9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.19.666

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31.946

11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.39.337

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1 круг

«Гран-при Франции» запомнится неожиданной победой «быков» на территории «Мерседеса» с обгоном за лидерство на предпоследнем круге. Кажется, доминированию «Серебряных стрел» пришел конец — не только в Ле-Кастелле, но и в чемпионате «Формула-1». Еще одна невероятная победа Ферстаппена лишь упрочила его лидерство.

«Ред Булл» забирает преимущество у «Мерседеса» в квалификации

«Гран-при Франции» начался с привычного всем доминирования «Мерседеса» в первой практике, однако Макс Ферстаппен на «Ред Булле» оказался быстрейшим в двух оставшихся, что предвещало интригующую квалификацию. В итоге голландцу действительно вновь удалось удивить и команду Хэмилтона, и зрителей и взять поул на трассе, где «Серебряные стрелы» всегда были впереди. Этот поул стал всего лишь вторым поулом Макса в сезоне и пятым в его карьере. Главный же соперник Макса по чемпионату Льюис Хэмилтон довольствовался вторым местом на старте, а Валттери Боттас, несмотря на новое шасси, снова начинал заезд позади британца. Напарник Ферстаппена Серхио Перес не смог составить голландцу компанию на первом стартовом ряду: мексиканец показал четвертый результат в субботу, но был готов к битве с «Мерседесами» в воскресенье.

Другой обладатель двух поул-позиций в этом сезоне — Шарль Леклер на протяжении всех практик и квалификации испытывал проблемы. Седьмая позиция на старте — максимум для монегаска, однако его партнер Карлос Сайнс оказался лучшим из остальных, выдав пятый результат. Между ними гонку начинал Пьер Гасли, который в квалификации стал лучшим из французов, тогда как его соотечественник Эстебан Окон показал лишь 11-й результат.

Макс Ферстаппен обгоняет Льюиса Хэмилтона. Фото AFP

Проигранный старт Ферстаппена

Обладатель поул-позиции провально начал гонку в Ле-Кастелле. Ферстаппену удался хороший старт, однако уже после первого поворота ему пришлось отдать лидерство Хэмилтону. Голландец не смог удержать болид в повороте и выехал за пределы трассы, чем и воспользовался британец. Макс потерял важнейшую позицию и оказался под давлением второго «Мерседеса». Команда гнала Боттаса на старте, чтобы он как можно быстрее прошел Ферстаппена, но Валттери не смог провести атаку на Макса и выпал из зоны ДРС. Серхио Перес не был в состоянии сразиться с лидерами на первых кругах, но его отставание не было столь критичным, чтобы можно было забыть о подиуме.

Карлос Сайнс удерживал позицию лучшего из остальных, опережая Гасли и Леклера. Много обгонов на старте произошло с участием «Макларена». Если в квалификации Ландо Норрис вновь оказался лучше Даниеля Риккьярдо, то в начале заезда уже австралиец выделялся на фоне британца. Дэн прошел Ландо на старте, и до пит-стопов оранжевые болиды парой во главе с Риккьярдо прорывались в очковую зону. Пройдя Алонсо, «Макларены» готовились к атаке на «Феррари» и «Альфа Таури», но волна пит-стопов кардинально поменяла расклад борьбы в этой группе.

Макс Ферстаппен. Фото AFP

«Ред Булл» рискует на пит-стопах

Никто не планировал использовать комплект софта на протяжении всей гонки, так как французский трек чрезмерно требователен к такому типу шин. Поэтому по прогнозу «Пирелли» один пит-стоп — переход с медиума на хард — был самым оптимальным решением для команд. Однако уже на первом отрезке гонки команды стали сомневаться в таком прогнозе от шинников. Пилоты жаловались на раннюю деградацию покрышек, что предвещало интересную тактическую борьбу. Первым из пилотов дрогнул Шарль Леклер, который поехал за хардом и поначалу отыграл позиции у Гасли и Сайнса. Но затем из-за раннего пит-стопа и резкого разрушения шин монегаск начал пропускать гонщиков и вскоре вовсе выпал из очковой зоны. Его второй пит-стоп был лишь вопросом времени, и под конец гонки Шарль на свежих шинах жаждал прорыва в десятку, который так и не последовал.

В сражении позади лидеров многие все же решили остаться на старых покрышках, однако игра с двойным пит-стопом сыграла важнейшую роль непосредственно в борьбе за победу. Первым из лидеров на остановку пошел Боттас, и ответ «Ред Булла» не заставил себя долго ждать. Макс отправился за хардом и остался впереди финна. Теперь все внимание было приковано к Льюису. Британец, как всегда, выдал свой «хаммер тайм» перед пит-стопом, но это ему не помогло. Хэмилтон после остановки неожиданно позволил Ферстаппену выйти вперед. Перес последним и намного позже остальных из этой группы отправился за новыми шинами, что в дальнейшем сыграло важную роль. Несмотря на потерю лидерства, Льюис оставался на свежих шинах и готовился к обгону за победу. Но в «Ред Булле» пошли на риск и зазвали Макса на второй пит-стоп.

Макс Ферстаппен. Фото AFP

Риск оправдался

Еще перед второй сменой покрышек Ферстаппен находился под большим давлением «Мерседесов». Льюис и Валттери сильно прессинговали голландца, что сказывалось и на шинах болида Макса. В итоге Ферстаппен был уверен, что на харде он не дотянет до финиша, поэтому «Ред Булл» пошел на риск, который в итоге оправдался. Второй пит-стоп Макса стал шоком для команды Тото Вольфа, но ответа от «Мерседеса» так и не последовало. Хэмилтон и Боттас оставались до последнего на старых покрышках, и пилоты «Серебряных стрел» стали легкой добычей для Макса. Не заметив сопротивления со стороны Боттаса, Ферстаппен погнался за Хэмилтоном и смог пройти его за полтора круга до финиша гонки. Второй «Ред Булл» Переса тоже забрал подиум благодаря позднему пит-стопу, обогнав Боттаса. Яркая победа «быков» оставила «Мерседес» в замешательстве. Босс «Ред Булла» Кристиан Хорнер уже отметил, что если команда смогла победить во Франции, то теперь она может побеждать везде. Неужели настал конец доминированию «Серебряных стрел»?

Позади лидеров лучшими из остальных стали пилоты «Макларена» во главе уже с Норрисом, который прошел Риккьярдо. Гасли, Алонсо, Феттель и Стролл замкнули десятку, а «Феррари» из-за ужасной стратегии и деградации шин вылетели из очковой зоны.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 131. 2. Льюис Хэмилтон — 119. 3. Серхио Перес — 84. 4. Ландо Норрис — 76. 5. Валттери Боттас — 59. 6. Шарль Леклер — 52. 7. Карлос Сайнс — 42. 8. Пьер Гасли — 37. 9. Даниэл Риккьярдо — 34. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 17. 12. Эстебан Окон — 12. 13. Ленс Стролл — 10. 14. Юки Цунода — 8. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.



Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 215. 2. Mercedes — 178. 3. McLaren — 110. 4. Ferrari — 94. 5. AlphaTauri — 45. 6. Aston Martin — 40. 7. Alpine — 29. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.