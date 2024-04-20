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Хэмилтон — о втором месте в спринте: «Это лучший результат, которого я достиг за долгое время»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в спринте «Гран-при Китая».

«Каждый раз, когда я приезжал сюда, толпа меня очень поддерживала. Это лучший результат, которого я достиг за долгое время. Я очень счастлив. Конечно, мы не могли тягаться с «Ред Буллом», но это огромный шаг вперед. За этот короткий отрезок гонки я узнал много нового о машине, поэтому с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Хэмилтона BBC Sport.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем спринта «Гран-при Китая». На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+13.043), замкнул тройку еще один пилот «Ред Булла» Серхио Перес (+15.258). Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» сошел с гонки.

«Гран-при Китая» пройдет завтра, 21 апреля и начнется в 10:00 мск.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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