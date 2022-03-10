«Мерседес» шокировал новыми болидами. Соперники уже требуют их запрета

Радикальное уменьшение боковых понтонов сравнивают с граунд-эффектом и использованием двойных диффузоров.

Первый день предсезонных тестов в Бахрейне подтвердил сообщения СМИ о том, что «Мерседес» представит обновленный болид, у которого не будет боковых понтонов. Вместо них конструкторы расширили заднюю часть машины вверх, переместив туда радиаторы охлаждения и снабдив кожух многочисленными вентиляционными прорезями.

Entrada refrigeraci?n de pontones es estecha e invertida. Muchas branquias de extracci?n. Da la sensaci?n q radiadores en posici?n m?s elevada



Mercedes sidepod cooling inlet is inverted and narrowed. A lot of extraction louvres.Seems they placed intercoolers in a higher position pic.twitter.com/oSm2V3pGjY — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 10, 2022

Обращает на себя внимание решение обязательных боковых энергопоглощающих структур. У остальных машин они находятся внутри понтонов, а у «Мерседес» вынесены наружу (к ним крепятся зеркала заднего вида). Как сообщает журналист Corierre della Sera Джорджио Терруцци, тесты болида данной конструкции на симуляторе привели к грандиозному прорыву и прибавке эффективности работы машины.

Представители FIA уже имели возможность ознакомиться с, вероятно, революционной конструкцией, но пока нет информации о том, заподозрен ли чемпионский коллектив в каких-либо нарушениях действующего регламента. Хотя в рядах главных соперников «серебряных стрел», похоже, паника. Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал новую машину «Мерседес» нелегальной, противоречащей духу правил. Впрочем, в пресс-службе австрийского коллектива опровергли слова своего босса: «Кристиан не давал интервью по поводу болида «Мерседес». Все цитаты, которые ему приписывались, не соответствуют действительности».

В «Мерседес» шире посмотрели на возможности изменений регламента

Особенности новой машины «СЭ» прокомментировал бывший главный конструктор команды «Ф-1» «Маруся» Игорь Ермилин.

— Ваше мнение об обновлении машины «Мерседес»?

— Все пошли традиционным путем при разработке своих машин, а действия конструкторов «Мерседес» стали откровением. Потому что никто, кроме немецкой команды, в этом направлении не подумал. Основная задача отсутствия боковых понтонов —уменьшить площадь поперечного сечения автомобиля. Тем самым уменьшить аэродинамическое сопротивление. То есть при прочих равных условиях коллектив Тото Вольффа будет развивать большую максимальную скорость. Это будет преимуществом. Насколько серьезным — покажут тесты и первая гонка. Но в любом случае прослеживается логика в том, что они сделали. В «Мерседес» шире посмотрели на возможности, которые дали изменения в регламенте. Увидели лазейку, сделали нововведение, и теперь будем ждать результатов.

— Можете припомнить что-то подобное в истории королевской серии?

— В первую очередь приходит на ум машина «Лотус», которая доминировала в сезонах 1977 и 1978 годов за счет граунд-эффекта, достигаемого особым профилированием днища автомобиля. Ускорение потока воздуха под машиной создавало разрежение под кузовом, позволяя уменьшить углы атаки антикрыльев и улучшить обтекаемость. Дополняли граунд-эффект эластичные «мини-юбки» на боковых понтонах, изолировали поток воздуха под днищем с боков. Или история «Браун» в сезоне 2009 года, когда коллектив под руководством Росса Брауна (ныне спортивный директор «Формулы-1». — Прим. «СЭ») неожиданно выиграл Кубок конструкторов, а Дженсон Баттон стал чемпионом. Одним из слагаемых успеха был смелый технический маневр — использование двойных диффузоров. Эти агрегаты не имели аналогов и появились благодаря лазейке в техническом регламенте.

То есть появлялись какие-то смелые решения, которые делали одну из команд доминирующей на тот или иной промежуток времени. Потом, как правило, все повторяли за ними, и ситуация выравнивалась.

— Возможен вариант, что если «Мерседес» начнет выигрывать одно «Гран-при» за другим, то и другие команды в этом сезоне скопируют конфигурацию машины?

— Это интересный момент. Я прочитал заявление Хорнера о том, что «Мерседес» нарушил дух технических требований. Это бред. Ну, не догадался ты до такого решения, прими это достойно. Понятно, что в истории были такие случаи. Например, в 1978 году Ники Лауде запретили использовать большой вентилятор для охлаждения двигателя после гонки. Или в 1986 году «Лотус» решили не допустить до гонки из-за особенностей шасси. То есть все было чисто с точки зрения регламента, но нарушался некий дух технических требований. Тут можно провести аналогию с политикой. Действительно, боссы «Ф-1» могут запретить «Мерседес» гоняться на таких машинах не из-за нарушения регламента, а из-за представлений о честном соперничестве, которые нигде не отражены. Но это уже не гонки.

Итоги первого дня тестов только подогревает интригу

— На ваш взгляд, на каких трассах у «Мерседес» будет наибольшее преимущество?

— На любых. Сопротивление воздуха начинает работать на скорости 70 км/ч. Даже на этой скорости пилоты «Мерседес» будут иметь преимущество. Это связано с меньшей заправкой топлива, чтобы пройти всю дистанцию в темпе соперников. Можно меньше использовать мощность двигателя, не нагружая его. Практически не иметь проблем с охлаждением. Это целый комплекс вопросов, которые будут более позитивны.

— Этот момент придает еще больше интереса старту сезона?

— Безусловно, все будут в ожидании того, что получится у Вольффа. А итоги первого дня тестов только подогревают эту интригу.



Первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.33,902 (103)

2. Карлос Сайнс («Феррари») — отставание 0,457 (52)

3. Шарль Леклер («Феррари») — 0,629 (64)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») — 0,834 (50)

5. Алекс Албон («Уильямс») — 1,168 (104)

6. Ландо Норрис («Макларен») — 1,454 (50)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1,593 (66)

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1,804 (39)

9. Джордж Расселл («Мерседес») — 2,039 (60)

10. Серхио Перес («Ред Булл») — 2,075 (138)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 2,463 (62)

12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2,843 (24)

13. Эстебан Окон («Альпин») — 2,866 (42)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 3,262 (54)

15. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 3,520 (47)