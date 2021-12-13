У Ферстаппена хотят отобрать титул в суде. Каковы шансы команды Хэмилтона?
Сумасшедший финал сезона в «Формуле-1» будет иметь продолжение. Формально Макс Ферстаппен из «Ред Булла» объявлен новым чемпионом, однако проигравший личный зачет впервые с 2014 года «Мерседес» считает, что стюарды гонки в Абу-Даби нарушили правила в отношении Льюиса Хэмилтона. Теперь дело будет разбираться в суде Международной автомобильной федерации, а в перспективе возможна и апелляция в Спортивный арбитражный суд. Даже после победы в Кубке конструкторов «Серебряные стрелы» не собираются проявлять великодушие. В чем же претензии команды Тото Вольфа и каковы их шансы добиться своего?
Гоночный директор не захотел становиться чемпионом
Накануне «Гран-при Абу-Даби» многие опасались, что судьбу чемпионского титула в итоге решат стюарды. Слишком плотной была борьба между претендентами на трофей Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. В итоге первым к финишу прибыл голландец, опередивший соперника в самый последний момент. Однако чисто гоночным разборкам на финальном круге предшествовала очень спорная ситуация, в которой судьи, как считают в «Мерседесе», встали на сторону лидера «Ред Булла» и сделали все, чтобы сохранить шансы Макса на решающую атаку. Причем сделано это было с нарушением правил. Разгневанная немецкая команда даже отказалась от общения со СМИ после гонки — от начала до конца сыграв роль жертвы судейского произвола.
В протесте, который был отклонен сразу после завершения «Гран-при», оспариваются два эпизода. Во-первых, история с круговыми. После аварии Николаса Латифи из «Уильямса» за пять кругов до финиша на трассу был выпущен сейфти-кар. В этот момент между лидером Льюисом Хэмилтоном и его преследователем Максом Ферстаппеном находились пять круговых. У гоночного директора Майкла Маси была возможность как приказать этой пятерке оставаться на своих местах, так и ради безопасности отправиться в хвост пелетона. Поначалу было решено сохранить статус-кво, однако потом стало очевидно, что они будут мешать финальной схватке лидеров, и им приказали сменить дислокацию.
При этом перемещение коснулось только этой пятерки. Остальные круговые (в том числе те, которые находились над Максом, остались на своих местах. В «Мерседесе» считают, что до завершения маневров со всеми круговыми сейфти-кар не должен был покидать трассу, а гонку в целях безопасности вообще стоило завершить сразу после аварии Латифи, объявив чемпионом лидировавшего на тот момент Хэмилтона. Вместо этого Ферстаппен во время работы сейфти-кара успел поменять шины на свежий софт, что в итоге предопределило его преимущество в скорости над Хэмилтоном на последнем круге. Для «Мерседеса» решение по круговым стало полной неожиданностью, и они не успели зазвать Льюиса «на переобувку».
Жест отчаяния
Вторая часть протеста касается маневров Ферстаппена за сейфти-каром. Макс не имел права совершать там обгоны, но тем не менее несколько раз немного опередил на торможениях машину Хэмилтона. Впрочем, эта претензия достаточно слабая, потому что в момент рестарта голландец уже находился на своей законной второй позиции, и на основании нескольких спорных ускорений требовать отобрать у него титул — это явный перебор. А вот ситуация с круговыми действительно неоднозначная. Даже стюарды признали, что правила были выполнены не полностью и приоритетом в этой ситуации была безопасность, а не буква закона. Очевидно, что продолжение перестроений привело бы к тому, что пелетону пришлось бы завершать гонку за сейфти-каром. А Майклу Маси этого сильно не хотелось — это шло бы вразрез со всеми спортивными принципами.
Формально у «Мерседеса» есть повод для недовольства, однако здесь дело не в закорючках правил, а в способности «Серебряных стрел» признать свое поражение и повести себя по-джентльменски. Понятно, что после гонки все были на эмоциях, однако теперь Вольф и Ко должны крепко задуматься над тем, стоит ли подвешивать подведение итогов чемпионата и превращать подготовку к церемонии FIA Gala (она намечена на 17 декабря) в судилище? В конце концов, по ходу нынешнего чемпионата стюарды многократно принимали неоднозначные решения и в пользу Хэмилтона. Майкла Маси невозможно обвинить в тенденциозности, даже если в концовке «Гран-при Абу Даби» он формально и был не совсем прав.
В итоге Ферстаппен опередил Хэмилтона в результате гоночной дуэли на трассе, а не из-за штрафа «стоп-энд-гоу» или из-за подстроенной аварии (чего все очень сильно опасались). Со стороны «Мерседеса» очень странно слышать обвинения в том, что ФИА решил бороться с доминированием «Серебряных стрел» и не допустить рекордного восьмого титула Хэмилтона. Федерация в последние годы, наоборот, сделала все для того, чтобы немецкая конюшня и Льюис продолжали выигрывать. Хотя эти серийные победы явно били по популярности «Формулы-1». Теперь доминирование вроде бы прервалось. Однако вопрос в том, способен ли Тотто Вольф принять новую реальность и доказать свою правоту не в судах, а на трассе в будущем сезоне.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю