У Ферстаппена хотят отобрать титул в суде. Каковы шансы команды Хэмилтона?

«Мерседес» не признал поражения и теперь будет искать правды в суде ФИА.

Сумасшедший финал сезона в «Формуле-1» будет иметь продолжение. Формально Макс Ферстаппен из «Ред Булла» объявлен новым чемпионом, однако проигравший личный зачет впервые с 2014 года «Мерседес» считает, что стюарды гонки в Абу-Даби нарушили правила в отношении Льюиса Хэмилтона. Теперь дело будет разбираться в суде Международной автомобильной федерации, а в перспективе возможна и апелляция в Спортивный арбитражный суд. Даже после победы в Кубке конструкторов «Серебряные стрелы» не собираются проявлять великодушие. В чем же претензии команды Тото Вольфа и каковы их шансы добиться своего?

Гоночный директор не захотел становиться чемпионом

Накануне «Гран-при Абу-Даби» многие опасались, что судьбу чемпионского титула в итоге решат стюарды. Слишком плотной была борьба между претендентами на трофей Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. В итоге первым к финишу прибыл голландец, опередивший соперника в самый последний момент. Однако чисто гоночным разборкам на финальном круге предшествовала очень спорная ситуация, в которой судьи, как считают в «Мерседесе», встали на сторону лидера «Ред Булла» и сделали все, чтобы сохранить шансы Макса на решающую атаку. Причем сделано это было с нарушением правил. Разгневанная немецкая команда даже отказалась от общения со СМИ после гонки — от начала до конца сыграв роль жертвы судейского произвола.

A relentless 22-round duel ends with our top two split by just eight points ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/zmF9RmipQX — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

В протесте, который был отклонен сразу после завершения «Гран-при», оспариваются два эпизода. Во-первых, история с круговыми. После аварии Николаса Латифи из «Уильямса» за пять кругов до финиша на трассу был выпущен сейфти-кар. В этот момент между лидером Льюисом Хэмилтоном и его преследователем Максом Ферстаппеном находились пять круговых. У гоночного директора Майкла Маси была возможность как приказать этой пятерке оставаться на своих местах, так и ради безопасности отправиться в хвост пелетона. Поначалу было решено сохранить статус-кво, однако потом стало очевидно, что они будут мешать финальной схватке лидеров, и им приказали сменить дислокацию.

При этом перемещение коснулось только этой пятерки. Остальные круговые (в том числе те, которые находились над Максом, остались на своих местах. В «Мерседесе» считают, что до завершения маневров со всеми круговыми сейфти-кар не должен был покидать трассу, а гонку в целях безопасности вообще стоило завершить сразу после аварии Латифи, объявив чемпионом лидировавшего на тот момент Хэмилтона. Вместо этого Ферстаппен во время работы сейфти-кара успел поменять шины на свежий софт, что в итоге предопределило его преимущество в скорости над Хэмилтоном на последнем круге. Для «Мерседеса» решение по круговым стало полной неожиданностью, и они не успели зазвать Льюиса «на переобувку».

Жест отчаяния

Вторая часть протеста касается маневров Ферстаппена за сейфти-каром. Макс не имел права совершать там обгоны, но тем не менее несколько раз немного опередил на торможениях машину Хэмилтона. Впрочем, эта претензия достаточно слабая, потому что в момент рестарта голландец уже находился на своей законной второй позиции, и на основании нескольких спорных ускорений требовать отобрать у него титул — это явный перебор. А вот ситуация с круговыми действительно неоднозначная. Даже стюарды признали, что правила были выполнены не полностью и приоритетом в этой ситуации была безопасность, а не буква закона. Очевидно, что продолжение перестроений привело бы к тому, что пелетону пришлось бы завершать гонку за сейфти-каром. А Майклу Маси этого сильно не хотелось — это шло бы вразрез со всеми спортивными принципами.

The absolute class of the field



18 wins between them in 2021, and they battled until the very last lap of the season ??



The Verstappen-Hamilton rivalry will always be remembered#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/BsCqbA5GXm — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Формально у «Мерседеса» есть повод для недовольства, однако здесь дело не в закорючках правил, а в способности «Серебряных стрел» признать свое поражение и повести себя по-джентльменски. Понятно, что после гонки все были на эмоциях, однако теперь Вольф и Ко должны крепко задуматься над тем, стоит ли подвешивать подведение итогов чемпионата и превращать подготовку к церемонии FIA Gala (она намечена на 17 декабря) в судилище? В конце концов, по ходу нынешнего чемпионата стюарды многократно принимали неоднозначные решения и в пользу Хэмилтона. Майкла Маси невозможно обвинить в тенденциозности, даже если в концовке «Гран-при Абу Даби» он формально и был не совсем прав.

В итоге Ферстаппен опередил Хэмилтона в результате гоночной дуэли на трассе, а не из-за штрафа «стоп-энд-гоу» или из-за подстроенной аварии (чего все очень сильно опасались). Со стороны «Мерседеса» очень странно слышать обвинения в том, что ФИА решил бороться с доминированием «Серебряных стрел» и не допустить рекордного восьмого титула Хэмилтона. Федерация в последние годы, наоборот, сделала все для того, чтобы немецкая конюшня и Льюис продолжали выигрывать. Хотя эти серийные победы явно били по популярности «Формулы-1». Теперь доминирование вроде бы прервалось. Однако вопрос в том, способен ли Тотто Вольф принять новую реальность и доказать свою правоту не в судах, а на трассе в будущем сезоне.