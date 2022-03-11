Замарал свою честь, бросил беременную подругу, а теперь будет развивать «Формулу-1». Скандальное возвращение Бриаторе

Королевская серия не нашла ничего лучше, чем пригласить в советники итальянского предпринимателя, пожизненно дисквалифицированного 12 лет назад.

Один из самых скандальных руководителей в истории «Формулы-1» Флавио Бриаторе объявил о своем возвращении в королевскую серию в качестве «посла», который будет заниматься развитием коммерческих проектов. В прошлом 71-летний итальянец руководил командами «Беннетон» и «Рено», но в 2009 году был с позором изгнан из автоспорта за нарушение принципов фейр-плей. С тех пор он выступал только в роли менеджера Фернандо Алонсо и не скрывал желания вернуться. Теперь ему это удалось при поддержке спортивного директора серии Роса Брауна и исполнительного директора «Ф-1» Стефано Доминикали. Показательно, что подобная беспринципность была проявлена функционерами на фоне изгнания по политическим мотивам российских спортсменов и запрета на трансляции в нашей стране королевских гонок.

Жульнический план

«Я рад, что продолжу заниматься коммерческими проектами «Формулы-1», а также способствовать повышению ее зрелищности. Это для меня большая честь, ведь я люблю этот спорт, которому посвятил столь важную часть своей профессиональной карьеры», — прокомментировал свое возвращение Бриаторе. По сообщению голландской газеты De Telegraaf, новая работа Флавио будет неофициальной и неоплачиваемой. Впрочем, для этого мультимиллионера деньги навряд ли имеют значение, в данном случае ему важен статус. Ожидается, что главным проявлением его деятельности станет взаимодействие с национальными организаторами «Гран-при» и «коммерческое партнерство с целью дальнейшего развития серии».

Считается, что Бриаторе — один из самых эффективных и одновременно один из самых беспринципных менеджеров в современном спорте. Бывший страховой брокер и владелец ресторанов пришел в «Формулу-1» в 1989 году в качестве руководителя команды «Беннетон». Итальянец сразу же завел дружбу с Берни Экклстоуном, тогдашним руководителем серии, и осенью 1991-го с его помощью сумел переманить из «Джордана» самого перспективного пилота того времени — Михаэля Шумахера. Немец, тогда еще только стартовавший к вершинам славы, в 1994-м и 1995-м завоевал с «Беннетоном» и Бриаторе два своих первых титула. Правда, затем у команды начались проблемы, и ее приобрел французский автоконцерн «Рено».

Тогда Флавио сделал еще одно удачное приобретение. Его протеже — испанский гонщик Фернандо Алонсо — в 2005-м и 2006-м принес «Рено» еще два чемпионства. Но вскоре честолюбие Бриатоне спровоцировало скандал, который завершил карьеру этого менеджера в автогонках. В 2008-м на «Гран-при Сингапура» он ради победы Алонсо приказал второму пилоту «Рено» Нельсинью Пике спровоцировать аварию и выезд пейс-кара. Бразильский гонщик согласился, рассчитывая на лояльность команды в будущем, но когда через год его все-таки попросили из «Рено», написал в федерацию покаянное письмо, где рассказал о жульнических действиях Бриаторе и технического директора команды Пэта Симмондса. Расследование подтвердило нарушение принципов фейр-плей, после чего дисквалификация Флавио стала неизбежной.

Стиль классического нувориша

В 2009 году Бриаторе был дисквалифицирован Международной автомобильной федерацией (FIA) пожизненно. Более того, его обязали продать акции футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс», так как по правилам Футбольной ассоциации Англии отстраненным в другом виде спорта лицам нельзя владеть контрольным пакетом акций клубов. Также махинатор перестал быть личным менеджером пилотов Марка Уэббера и Хейкки Ковалайнена. Впрочем, итальянский бизнесмен быстро добился отмены санкций. Парижский суд признал решение FIA незаконным и обязал отменить ограничения в отношении Бриаторе. Федерация подала встречный иск, но затем отозвала его, договорившись, что Флавио не будет занимать руководящие должности в автоспорте до 2013 года. После завершения срока своего наказания итальянец часто говорил в интервью, что нынешняя королевская серия ему не нравится, но было видно, что он лукавит.

В «Куинз Парк Рейнджерс» Бриаторе пришел в 2007 году, приобретя значительную долю акций футбольного клуба вместе с Берни Экклстоуном. То есть итальянец был бывшему боссу «Формулы-1» не просто другом, но и деловым партнером. Впрочем, сделать суперклуб в английской премьер-лиге автогоночным менеджерам не удалось, и в 2011 году оба ушли из футбольного бизнеса. Правда, в 2015 году всплыла информация о том, что они остались должны за акции «КПР» 5,5 миллиона фунтов, но этот скандал затих на фоне других финансовых проблем Экклстоуна. Тем временем Бриаторе продолжал наслаждаться жизнью в стиле классического нувориша — на богатых виллах и яхтах с алкоголем и наркотиками в окружении многочисленных топ-моделей.

Бизнесмен с темным прошлым

Женщины Флавио — это неиссякаемый источник для публикаций в таблоидах. Сначала он был женат на модели Марси Шлоб, затем начал встречаться с темнокожей красоткой Наоми Кэмпбелл, но особый след в жизни Бриаторе оставила немка Хайди Клум. В 2004 году у них родилась дочь Лени, причем итальянец бросил свою девушку, когда та была беременной. Дело дошло до суда с определением отцовства, но в этот момент у Клум начался роман с британским поп-исполнителем Силом, и тот согласился удочерить Лени. Сейчас 17-летняя девушка тоже делает карьеру модели и, как ни странно, находится в хороших отношениях со своим биологическим отцом. Сам Флавио с 2008 по 2017 год был женат на итальянке Элизабетте Грегорачи, которая в 2010 году родила ему сына Натана, но и этот брак в итоге распался.

Сейчас состояние Бриаторе по оценке журнала «Форбс» составляет около 180 миллионов евро. Ему принадлежат сеть ночных клубов и пиццерий по всему миру, телекоммуникационная группа и множество других компаний. Возвращение в «Формулу-1» для него в нынешней ситуации — явно не бизнес-проект. При этом Флавио — это предприниматель старой школы, к тому же друживший с Берни Экклстоуном, с которым у нынешних боссов королевской серии не самые лучшие отношения. Поэтому статус «посла» или «советника», данный предпринимателю с темным прошлым и активному активаксеру, выглядит циничным вдвойне для чемпионата, который пытается попасть в современные тренды (в том числе и политические) и якобы печется о своей деловой репутации.