Ферстаппен одержал уверенную победу в Барселоне. «Мерседес» вернулся в топ-3

«Гран-при Испании» не изменил традиции и «подарил» самую пресную гонку сезона.

«Гран-при Испании»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:27.57,940

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 24,090

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 32,389

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 35,812

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 45,698

6. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 63,320

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 64,127

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 69,242

9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 71,878

10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 73,530

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 74,419

12. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 75,416

13. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 1 круг

14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 1 круг

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

16. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

19. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

20. Логан Сарджент (США, Williams) — 1 круг

В Барселоне лидер «Ред Булл» продолжил победную поступь к почти уже гарантированному третьему титулу в карьере, пока за его спиной конкуренты терпели одну неудачу за другой и просто не могли набрать оптимальную форму по ходу гоночного уик-энда. Тем не менее испанский этап «Формулы-1» отметился как минимум двумя значимыми событиями в лиге, которая пока еще пытается догнать Макса Ферстаппена.

Джордж Расселл. Фото Reuters

Недосягаемый Супер-Макс и заявка «Мерседес» на второе место

По итогам «Гран-при Испании» лидер чемпионата Макс Ферстаппен играючи обошел весь пелотон и, вероятно, убедил последних скептиков, что на данный момент равных соперников у него (и его болида «Ред Булл») попросту нет. Голландец был настолько уверен в своих силах, что все выходные держался в более чем непринужденной манере — шутил над коллегами и подтрунивал над престарелым ментором «быков» доктором Марко — тем самым здорово напомнив молодого Михаэля Шумахера в его лучшие сезоны. Доминирование Макса на треке и вовсе оказалось разгромным — выигранная досрочно квалификация, в которой он даже не стал доезжать финальную попытку, первое время во всех трех практиках накануне и, наконец, «Большой шлем» в воскресенье (победа в гонке, лучший круг и лидирование на протяжении всей дистанции).

Вместе с тем успехи Ферстаппена вновь прошли на фоне блеклого выступления его напарника Серхио Переса. После непопадания в очки в Монако Перес все-таки смог заехать с 11-го места на старте в очки. Но четвертое место вкупе с вновь проваленной квалификацией и в сравнении с подиумом Джорджа Расселла, стартовавшего еще ниже, выглядит невразумительно. Чемпионские амбиции мексиканца отныне разделяет разве что его группа поддержки, в то время как «Мерседес», похоже, сделал действительно серьезную заявку на щекотание нервов Ферстаппена в оставшихся гонках.

Гонка в Барселоне показала, что отказ от тупиковой концепции болида без боковых понтонов пошел на пользу команде Льюиса Хэмилтона. Черные болиды семикратного чемпиона мира и его напарника смогли методично объехать всех соперников, включая опережавшие их в начале сезона «Астон Мартин» и даже один «Ред Булл». Правда, тот «тауриновый» болид, за рулем которого находился нераскисший Чеко Перес, пока остается для «Мерседес» недосягаемой целью.

Болид Фернандо Алонсо. Фото AFP

«Астон Мартин» притормозил. «Феррари» вылетела из борьбы окончательно

Домашний «Гран-при» вряд ли запишет в свой актив Фернандо Алонсо. Еще в субботу испанец, по собственному признанию, допустил фатальную для всего уик-энда ошибку, когда вылетел в гравий на первых кругах квалификации и повредил дно своего зеленого «Астон Мартин». На подбитой машине местный герой смог приехать только на восьмое место стартовой решетки. Впрочем, темпа британской команде недоставало на протяжении всех сессий и самой гонки. Как итог, Нандо по итогам «Гран-при» впервые за 2023 год вчистую проиграл второму номеру команды Лэнсу Строллу, которого за посредственные результаты ранее почти уже «съели» критики.

Чуть лучше, но также за пределами подиума сложилась гонка для другого испанского гонщика чемпионата Карлоса Сайнса, финишировавшего пятым. Сайнс в целом показывает гораздо больше стабильности, чем его более звездный коллега по «Феррари» Шарль Леклер, для которого этап в Испании оказался полным провалом — вылет в первом сегменте квалификации и финиш без очков. Нынешнее положение дел в Скудерии невольно заставляет вспомнить о прошлогодних слухах в итальянской прессе о якобы разработке болида 2023 года под пилотаж Карлоса, а не Шарля. Так или иначе, но пока из двух гонщиков именно испанец справляется лучше с очередной неудачной машиной «красных».

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 170. 2. Серхио Перес — 117. 3. Фернандо Алонсо — 99. 4. Льюис Хэмилтон — 87. 5. Джордж Расселл — 65. 6. Карлос Сайнс — 58. 7. Шарль Леклер — 42. 8. Ленс Стролл — 35. 9. Эстебан Окон — 25. 10. Пьер Гасли — 15. 11. Ландо Норрис — 12. 12. Нико Хюлькенберг — 6. 13. Оскар Пиастри — 5. 14. Валттери Боттас — 4. 15. Гуаньюй Чжоу — 4. 16. Кевин Магнуссен — 2. 17. Юки Цунода — 2. 18. Александр Албон — 1. 19. Ник де Врис — 0. 20. Логан Сарджент — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 287. 2. Mercedes — 152. 3. Aston Martin — 134. 4. Ferrari — 100. 5. Alpine — 40. 6. McLaren — 17. 7. Alfa Romeo — 8. 8. Haas — 8. 9. AlphaTauri — 2. 10. Williams — 1.