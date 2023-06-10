Ферстаппен размечтался о «Феррари». Но его контракт с «Ред Булл» действует еще пять лет

Ждать ли двукратного чемпиона «Формулы-1» в Скудерии?

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен уверенно идет к своему третьему титулу. Отрыв в чемпионате становится все больше, и дело не только в объективном техническом превосходстве «Ред Булл» над другими командами, но и в стабильности самого Макса. Многим было бы интересно посмотреть на Ферстаппена на другом болиде. И, как оказалось, и самому Ферстаппену тоже. В интервью итальянскому порталу об автоспорте Макс неожиданно признался в любви к «Феррари» и рассказал, что хотел бы однажды стать частью Скудерии. Причем, похоже, это не политический жест вежливости, а настоящая мечта голландского пилота. Но есть ли у нее шанс реализоваться в жизни, и на что Ферстаппен сможет рассчитывать?

Макс боится заскучать

На данный момент в «Формуле-1» есть Ферстаппен, «Ред Булл» и все остальные. Доминирование «Мерседес» и Льюиса Хэмилтона сменилось доминацией машин с красно-желтой ливреей. И пока не видно причин, по которым текущее положение вещей должно измениться. Но, как оказалось, сам Ферстаппен не планирует всю жизнь посвятить одной команде «Формулы-1». «К моменту окончания текущего контракта мне будет 31 год, — рассуждал он в беседе с журналистом Rossomotori.it. — Меня часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. «Феррари» может похвастаться невероятной историей в «Формуле-1», поэтому было бы здорово выступать за эту команду. Но, как я всегда говорил, я просто хочу иметь самую быструю машину». Такой ответ удивил многих, хотя Ферстаппен и добавил, что многое будет зависеть от текущего статуса команд. Если «Ред Булл» продолжит побеждать всех вокруг, то вряд ли он захочет уходить.

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Действующий контракт 25-летнего нидерландца с австрийским коллективом рассчитан до 2028 года. Спрогнозировать, в каком состоянии будут как сам Макс, так и «Феррари» с «Ред Булл» через пять лет, непросто. В чем признался и сам Ферстаппен. «Я люблю побеждать, быть конкурентоспособным, но если вы не можете мотивировать себя выкладываться в каждой гонке по максимуму, нужно задаться вопросом, действительно ли ты хочешь продолжать», — продолжил он. То есть возможная смена команды — это еще и новый вызов для пилота, который подарит мотивацию продлить свой путь в «Ф-1» еще на несколько лет. Ведь с точки зрения истории статус «Феррари» действительно глупо оспаривать. За долгие годы в королевских гонках Скудерия провела 1059 «Гран-при», одержала 242 победы и завоевала 799 подиумов. Итальянский коллектив 16 раз становился победителем Кубка конструкторов и до сих пор держит статус рекордсмена.

«Феррари», американские гонки или... Олимпийские игры?

В мире автоспорта отношение к «Феррари» близко к тому, которое испытывают футболисты к мадридскому «Реалу» и «Барселоне», вместе взятым. Условному бразильцу может быть очень комфортно в «Манчестер Сити». Он может получать баснословные деньги, побеждать в чемпионате каждый год, но мечта детства выступить за любимую команду никуда не денется. Все потому, что за испанскими грандами он следил с первых лет жизни, как и Ферстаппен следил за успехами Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло. «Феррари» в нулевых создали ту самую современную «Формулу-1» которая и привела в автоспорт текущее поколение звезд.

При этом текущее положение Скудерии пусть и нельзя назвать бедственным, но уж точно не идеальным — побед от итальянцев заждались. Великие команды в королевских гонках часто переживают тяжелые времена, однако объективных причин для неудач конюшни найти непросто. Итальянцы не уступают в технической оснащенности или финансах — им не хватает менеджмента.

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Прошлый сезон — это лучший показатель того, что из себя представляет «Феррари» в XXI веке. Обладая практически безграничными возможностями и приглашая к себе сильных и быстрых пилотов, раз за разом боссы команды допускают глупые ошибки, которые выливаются в потерю столь нужных очков на этапах «Гран-при». Технически и «Мерседес» в прошлом десятилетии, и «Ред Булл» сейчас были сильнее, но у «Феррари» были все возможности хотя бы сократить эту дистанцию, а в отдельные годы и опередить главного конкурента. Но в результате все выливалось в истории с проблемами с обновлениями болида или в успевшие стать легендарными ошибки со стратегией. Об этом и говорил в интервью Ферстаппен — все будет зависеть от того, сумеют итальянцы взять себя в руки к 2028 году или нет. Потому что смысла для себя проигрывать условным «Астон Мартин» и «Хаас» голландец явно не видит.

Уж лучше в таком случае он попробует себя в чем-то другом, тем более что предложения явно поступят. В предыдущих интервью он говорил об интересе к IndyCar, NASCAR и даже к раллийным гонкам. А что, если в олимпийскую программу Лос-Анджелеса и правда добавят электрокартинг? Тогда наверняка будет шанс увидеть там и Ферстаппена — от возможности стать первым олимпийским чемпионом в истории автоспорта голландец вряд ли откажется.