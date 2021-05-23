«Феррари» и «Мерседес» не оказали должного сопротивления Максу.

«Гран-при Монако»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — Leader

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 8,968

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 19,427

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 20,490

5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 52,591

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 53,896

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.08.231

8. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 3 круга

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

Результаты тренировок и квалификации в Монте-Карло обещали неожиданное доминирование «Феррари». Однако грубая ошибка «Скудерии» предопределила итог гонки. Макс Ферстаппен завозит «Ред Булл» на вершину, тогда как «Мерседес» проводит сквернейший уик-энд.

Леклер драматично берет поул

Субботняя сессия в Монте-Карло оправдала статус самой яркой квалификации чемпионата. Третий сегмент завершился аварией местного любимца Шарля Леклера, который до этого успел показать быстрейшее время круга. К удивлению многих, «Феррари» на протяжении всех тренировок показывала отличный темп, а в квалификации скорость подтвердилась — Леклер стал реальным претендентом на победу в гонке. В то же время Шарль хоть и забрал поул, но своей аварией поставил под угрозу возможность стартовать с первого места. До конца не было понятно, потребуется ли замена важных компонентов на болиде монегаска, что могло бы привести к штрафу.

Вылетом в квалификации Леклер не дал сказать последнее слово своим соперникам. Больше всего раздраженными остались Ферстаппен, Боттас и Сайнс, которые могли побить время монегаска, но в итоге начинали заезд позади него на 2-м, 3-м и 4-м местах соответственно. Норрис и Гасли вновь высоко забрались в субботу и заняли третий стартовый ряд, опередив даже «Мерседес» Хэмилтона и «Ред Булл» Переса. Скверная квалификация в исполнении лидера сезона оставила его лишь на седьмой позиции и подарила шанс «быкам» сократить отрыв в чемпионате. Второй пилот «Ред Булла» тоже провалил субботу. Серхио Перес квалифицировался девятым — позади Феттеля и на одном ряду с одним из героев субботы Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».

Проклятие Леклера в Монако

Утром в воскресенье Скудерия подтвердила, что не будет проводить замену компонентов и Леклер начнет с поула. Однако за полчаса до старта еще на установочном круге монегаск пожаловался на проблемы с коробкой передач. Механики «Феррари» попытались починить болид, но на замену нужной детали не хватило времени. Леклер потерял не только поул, но и возможность стартовать в гонке. Проклятие Шарля в Монако продолжается: еще ни разу в своей карьере Леклеру не удалось финишировать в Монте-Карло. В итоге на старте перед Ферстаппеном никого не было.

Чистый, без происшествий первый круг в Монако — редкое явление, но на этот раз стартовый отрезок гонки как раз прошел без инцидентов. Лидеры остались при своих: Ферстаппен не дал Боттасу места для маневра и остался на первой позиции. Дуэль «Ред Булла» и «Мерседеса» должна была решиться на пит-стопах, так как обгонять в Монте-Карло практически невозможно. Позади лидеров Сайнс претендовал на свой первый подиум в составе «Феррари», а Норрис и Гасли не давали Хэмилтону приблизиться к тройке призеров. При победе Макса и шестой позиции Льюиса британец терял первое место в чемпионате, так что тот явно не был доволен таким положением дел.

Вне десятки главным неудачником старта стал Даниэл Риккьярдо. Австралиец, проваливший субботу, начинал гонку 11-м. Риккьярдо пропустил вперед Стролла и Райкконена, чем сильно усложнил себе борьбу за очки. В конце пелотона гонщики «Хааса» соревновались друг с другом. Никита Мазепин на протяжении первого круга оборонялся от атак Мика Шумахера, но немец сумел пройти россиянина, исполнив агрессивный обгон.

Боттас выбывает из дуэли

Пит-стопы привнесли разнообразие в довольно спокойный «Гран-при Монако». Первым поехать за новыми шинами решился Льюис Хэмилтон. Это было неудачным решением команды, так как британец не только не сумел сделать «андеркат» под Гасли, но и после пит-стопов соперников оказался позади Феттеля и Переса. Разъяренный Хэмилтон не понимал, почему «Мерседес» допустил такие глупые ошибки. Провал «серебряных стрел» на этом не закончился. На пит-стопе Валттери Боттаса механики не сумели снять колесо с болида финна. Валттери из-за этого пришлось закончить свое выступление в Монако. Таким образом, «Мерседес» полностью передал инициативу в руки «Ред Булла».

Тем временем Макс Ферстаппен комфортно лидировал в гонке, а его напарник благодаря грамотному пит-стопу прорвался на четвертую позицию. Бывшие напарники по «Макларену» Сайнс и Норрис занимали оставшиеся места на подиуме, но на обоюдоострую борьбу рассчитывать не приходилось. Себастьян Феттель на «Астон Мартине» проводил замечательный уик-энд и планировал закончить гонку в пятерке. Грустно было наблюдать за провалом Риккьярдо, который ближе к концу гонки на круг пропускал своего партнера Норриса. Другой прошлый победитель «Гран-при Монако» Фернандо Алонсо также разочаровывал. Испанец снова проигрывал Окону по всем параметрам и не претендовал на очки в заезде.

? END OF RACE (LAP 78/78) ?



TOP 10

Verstappen ??

Sainz

Norris

Perez

Vettel

Gasly

Hamilton

Stroll

Ocon

Giovinazzi #MonacoGP ?? #F1 pic.twitter.com/vzTiIenzN6 — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Ферстаппен на вершине

Пилотам не удалось зажечь в концовке «Гран-при Монако», и гонка завершилась без ярких инцидентов. Макс Ферстаппен уверенно побеждает в гонке и впервые в своей карьере становится лидером чемпионата мира. Его главный соперник — Льюис Хэмилтон — давно не проводил столь провальных гонок. Британец так и не сумел пройти Гасли, но успел совершить второй пит-стоп и поставить лучшее время круга. Теперь голландец лидирует в чемпионате с отрывом в 4 очка. «Ред Булл» также становится первым в Кубке Конструкторов, опережая «Мерседес» всего лишь на один балл.

Карлос Сайнс завоевывает свой третий подиум в карьере, закончив гонку позади Макса. Второе место — слабое утешение для «Феррари», ведь Леклер был главным фаворитом в борьбе за победу. Ландо Норрис на «Макларене» в уникальной ливрее приносит команде второй подиум в сезоне и возвращает себе третью позицию в чемпионате. Британец на данный момент является одним из лучших гонщиков этого сезона, так что «Макларен» не прогадал, подписав с ним новый многолетний контракт. В конце пелотона Никите Мазепину удалось пройти Мика Шумахера и финишировать впереди немца. Россиянин наконец провел достойный уик-энд.

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен — 105. 2. Льюис Хэмилтон — 101. 3. Ландо Норрис — 56. 4. Валттери Боттас — 47. 5. Серхио Перес — 44. 6. Шарль Леклер — 40. 7. Карлос Сайнс — 38. 8. Даниэл Риккьярдо — 24. 9. Пьер Гасли — 16. 10. Эстебан Окон — 12. 11. Себастьян Феттель — 10. 12. Лэнс Стролл — 9. 13. Фернандо Алонсо — 5. 14. Юки Цунода — 2. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов:

1. Red Bull — 149. 2. Mercedes — 148. 3. McLaren — 80. 4. Ferrari — 78. 5. Aston Martin — 19. 6. AlphaTauri — 18. 7. Alpine — 17. 8. Alfa Romeo — 1. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0