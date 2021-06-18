Хэмилтон собирается вернуть лидерство. У него может получиться

После двух провальных этапов «Мерседес» готовит серьезный ответ в Ле — Кастелле

Небольшое преимущество «Ред Булла» в общем зачете чемпионата может исчезнуть уже по итогам гонки в Ле-Кастелле. «Мерседес» всегда доминировал на «Гран-при Франции», поэтому сложно представить, что кто-то помешает Хэмилтону взять победу и на этот раз. Однако Макс Ферстаппен не намерен отдавать добытое с таким трудом преимущество.

«Ред Булл» — лидер, но не фаворит

Спустя две недели после сумасшедшего «Гран-при Азербайджана» королевская серия посетит Францию, которая последние годы не радует яркими гонками. Автодром «Поль Рикар» в последнее время запомнился лишь необычными зонами вылета, а не завораживающими заездами. Однако нынешний сезон приучил нас к тому, что гонки на любой трассе могут стать интригующими, так что и перед «Гран-при Франции» в воздухе витает много важных вопросов, ответы на которые мы получим только в воскресенье.

Непривычно видеть «Мерседес» в роли догоняющих, однако «Ред Булл» во главе с Ферстаппеном заслуженно лидируют в зачете пилотов и в Кубке конструкторов. Австрийский коллектив не только пользуется ошибками конкурентов, но и сам задает тон борьбе за победу. Макс безошибочен в пилотировании, а еще теперь может быть уверен и в своем напарнике Серхио Пересе, который в Баку провел лучшую гонку в составе «быков». Мексиканцу хоть и повезло с победой, но и до взрыва покрышки на болиде партнера Перес в борьбе за вторую позицию достойно отбивался от атак Хэмилтона. Кажется, «Ред Булл», наконец, нашел гармонию во всех компонентах. При этом во Франции «быки» точно столкнутся с большим сопротивлением «Мерседеса».

Последний сезон Боттаса в «Мерседесе»?

Давно не приходилось видеть «Мерседес» в затяжном кризисе. По итогам двух прошлых гонок команда набрала лишь семь очков и уже отстает от «Ред Булла» на 26 баллов. Такой провал сложно списать лишь на ошибки команды, ведь пилоты «Серебряных стрел» не безгрешны. Хэмилтону по ходу его карьеры часто сопутствовала удача, и гонка в Баку должна была стать иллюстрацией к теме о том, что «везет сильнейшим». Но Льюис неожиданно для всех допустил ошибку, которая не позволила ему вернуть лидерство в чемпионате. Во Франции же Льюису не понадобится удача. Автодром «Поль Рикар» подходит «Серебряным стрелам», а Хэмилтон здесь всегда брал поулы и победы. Так что если не произойдет сенсации, то после «Гран-при Франции» именно британец снова возглавит борьбу за титул.

Напарник Льюиса Валттери Боттас, наоборот, является одним из самых невезучих гонщиков пелотона. Из-за невезения финн потерял возможность завоевать подиум в Монако. Отчетливо виден и подход «Мерседеса» к своим гонщикам. Если в ошибках Хэмилтона команда старается не винить пилота, то Боттасу достается даже за малейшие инциденты. Поэтому пошли слухи о скором увольнении финна. Вполне вероятен обмен между Боттасом и Расселлом, которые уже столкнулись в этом году на втором этапе. Все идет к тому, что на «Гран-при Великобритании» могут объявить о контракте Расселла с «Мерседесом». Кажется, от самого Боттаса его будущее в «Мерседесе» уже не зависит, так что во Франции мы можем увидеть Валттери, который будет гоняться не за команду, а за себя.

Окон остается в «Альпин»

Слухи о скором обмене пилотов между «Мерседесом» и «Уильямсом» возобновились после неожиданного объявления в «Альпин». Француз Эстебан Окон, который проводит сильный старт сезона и переигрывает Алонсо, продлил контракт перед домашним этапом. Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года, что испортило планы многим молодым пилотам. Уже понятно, что в межсезонье не будет много кадровых перестановок, так как большинство мест уже известны. Для Эстебана подписание долгосрочного контракта является успехом, а на «Поль Рикаре» Окон постарается показать, почему он заслуживает места в «Альпин».

Этап во Франции станет домашним и для Пьера Гасли, который проводит новый яркий сезон. Контракт «Альпин» с Оконом практически приговорил пилота «Альфа Таури» остаться в системе «Ред Булла», так как других перспективных вариантов у Гасли нет. Пьер не перестает удивлять своим уровнем пилотажа, что подтвердилось на «Гран-при Азербайджана», где Гасли удалось завоевать подиум. Многие считают именно Гасли лучшим французом в пелотоне, так что решение «Альпин» по поводу Окона выглядело спорным.

Формула-1. Гран-при Франции

Расписание уик-энда

18 июня, пятница

12.30 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

19 июня, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

20 июня, воскресенье

16.00 Гонка

Автодром «Поль Рикар»

Длина круга — 5,842 км

Количество кругов — 53

Дистанция гонки — 309,69 км