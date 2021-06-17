«Очень рад за людей, у которых есть время на картинки в Photoshop». Мазепин ответил хейтерам

Российский пилот сделал прогноз относительно своего будущего

Старт Никиты Мазепина в «Формуле-1» пока вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, вокруг него сформировалась целая культура юмора (и не всегда лестного), с другой — нельзя не признать его прогресс. Если бы россиянин на последних метрах в Баку удержал бы 13-ю позицию от посягательств партнера, Мика Шумахера, то обгонял бы в чемпионате, помимо Николаса Латифи, еще и его с Джорджем Расселлом.

О борьбе с партнером, шутках в свой адрес и шансах «Хааса» 22-летний гонщик рассказал в интервью российским СМИ перед стартом седьмого этапа, «Гран-при Франции» в Поль-Рикаре.

Наша борьба с Шумахером становится более напряженной

— Босс вашей команды Гюнтер Штайнер стал звездой после нового сезона сериала Netflix. Но какой он в жизни? Что он вам сказал после борьбы с Миком Шумахером в Баку?

— Когда я познакомился с Гюнтером, то заметил одну вещь, которая потом не менялась на протяжении сезона. Он абсолютно не меняется в зависимости от обстоятельств, ведет себя одинаково. Многие привыкли подстраиваться, но он стабилен, поэтому с ним относительно просто работать: ты знаешь, в каких отношениях с ним находишься, устраивают ли его твои действия. Если его не устраивает твоя работа, то он не переживает и использует, скажем так, слова, которые не разрешены для публикации на русском языке.

— В «Хаасе» не думали принять некий кодекс, разъясняющий, что могут позволять себе пилоты команды при борьбе друг с другом?

— Что касается Баку, то в такой ситуации очень важно дистанцироваться от эмоций и смотреть на факты. Они заключаются в том, что, если не считать недовольных комментариев, никаких столкновений, аварий не было. Так было и в Монако, и в Баку. Безусловно, наша внутрикомандная борьба становится более напряженной, мы становимся опытнее и начинаем требовать от машины и от себя самих более высоких результатов, которые по тем или иным причинам пока невозможны. Но я считаю, что на любой работе, а особенно в организациях, где задействовано более 100 человек, важно разговаривать. Мы в «Хаасе» это много делаем.

Мы втроем с Гюнтером и Миком сели, обсудили, что кому не понравилось. Я сделал какие-то определенные выводы, другие участники диалога — тоже. Надеюсь, что в будущем хотя бы жалоб по команде будет меньше.

The last lap incident between Schumacher and Mazepin ? pic.twitter.com/VjTsbRyUq1 — ESPN F1 (@ESPNF1) June 6, 2021

— В личном зачете вы сейчас опережаете Николаса Латифи. Это знак, что «Хаас» может бороться на трассе с «Уильямсом», или скорее стечение обстоятельств и бороться можно только с Шумахером?

— Всегда хотел верить, что отличаюсь искренностью — возможно, в отличие от некоторых соперников вокруг. В данном вопросе искренность заключается в том, что мы — единственная команда, которая не дорабатывает машину в ходе сезона. И при этом начинали мы его не в лучшей форме. Вследствие этого по всем математическим расчетам нашей команды мы отстаем по скорости одного круга. А если умножить этот отрыв на общее число кругов в гонке, то на финише получается очень большая математическая разница.

Но в Баку были те обычные гонки, которые мы любим: с непредвиденными обстоятельствами, правильно использованными командой. Мы верно сработали со стратегией. Но, как вы видите во всех квалификациях, по скорости мы, безусловно, пока что не соответствуем.

«Хаас» сильно отличается от других команд

— Вы наверняка в курсе, что стали героем мемов и шуток, иногда это весьма черный и хейтерский юмор. Есть ли у вас этому объяснение, смеетесь над этим или, наоборот, стараетесь избегать такого контента?

— Я искренне считаю, что у меня все хорошо с самоиронией, если какие-то картинки правда смешные, никогда не останусь в стороне и лично над ними посмеюсь. В любом известном виде спорта и любой индустрии, привлекающей внимания публики, неизбежны шутки. Если у людей есть время делать картинки в Photoshop, я очень за них рад и абсолютно приветствую. Считаю, что хуже, чем грустные лица в паддоке и за его пределами, ничего быть не может. Если все будут улыбаться, я только рад.

— Насколько было легко принять решение команды не дорабатывать машину по ходу сезона-2021?

— Принять было не так уж и трудно, потому что переход в «Формулу-1» был для меня некоей мечтой, которая присутствовала в моей голове много лет. И когда меня подписали, я был настолько рад достигнутому, что не совсем осознавал ситуацию. Но по своей методологии «Хаас» сильно отличается от многих команд, они — новая команда, которая старается достичь очень высоких результатов. Чтобы подняться на пятое-шестое место в Кубке конструкторов, надо полностью менять стратегию, которой действуют соперники, только так. Полный отказ от доработки машины поможет нам вдвойне отыграть у наших соперников, надеюсь, эта стратегия сработает.

— Вы нормально справились со своими задачами на сложных городских трассах в Монако и Баку, значит ли это, что в работе с этой машиной и с этой резиной произошел прорыв и начиная с «Поль-Рикара» вам станет чуть легче, а ошибок станет меньше?

— Не совсем уверен, что можно сделать такое заявление. Причины моих трудностей на первых «Гран-при» были связаны не только с моей неопытностью, но и с внешними факторами, которые работали не так, как мы ожидали и хотели, то есть с самой машиной. К сожалению, по определенным причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку. Посмотрим, исправилось ли все или нет. Но для меня эта часть сезона из европейских гонок — это трассы, которые я знаю, где я безусловно разбираюсь в траекториях, торможениях, тут, наверное, должно быть попроще. Более детально и четко я смогу ответить после первых тренировок в пятницу.

Надеюсь, до того, что я опущу голову, не дойдет

— Шлем — одна из немногих вещей, которые гонщик выбирает сам. Как часто его меняете и почему? Кто платит за покраску?

— Я всегда был сторонником того, чтобы самому как разрабатывать дизайн шлема, так и контролировать весь процесс. Не прибегал к услугам команды или помощника. Но в «Формуле-1» значительно вырос объем работы. Как вы могли заметить, я практически не обновлял шлема с начала сезона — нет времени этим заниматься. На данной фазе моей карьеры важно сосредоточиться на других вещах. Насколько я знаю, гонщик всегда сам платит за покраску, по крайней мере могу сказать за себя. Это его личная инициатива. Мне было важно в последние 7-8 моих выступлений сохранить необычный дизайн, чтобы людям было легче меня отличить. Я планирую использовать от 15 до 20 шлемов в год. Но раскраска у всех одинаковая. Различаются только зеркала, тип которых зависит от погоды, дождя.

— Ромен Грожан, который был пилотом «Хаас» в прошлом сезоне, говорил, что у болида есть проблемы с подвеской, связанные с постоянным изменением дорожного просвета. Вы тоже говорили о проблемах с машиной. Остались ли она или есть некая новая?

— Я пока не сталкивался с проблемами с подвеской. Очень надеюсь, что они не придут ко мне в этом сезоне. А инциденты, которые с нами случаются, связаны с другими вещами.

— Недавно гоночный инженер «Хаас» Аяо Комацу признался, что у него нет уверенности, что команда сможет вернуться в группу середняков в следующем сезоне. Насколько будет сильным удар по мотивации, если «Хаас» останется аутсайдером?

— Японцы всегда отличаются своей искренностью. Я это очень ценю в работе с ним. Другие в интервью могут приукрасить картинку, но не он. Правда в том, что ни у кого нет уверенности, что все будет работать так, как бы мы хотели. И эти сомнения будут продолжаться до того, как спустят машину на первые предсезонные тесты, или даже до первой гонки в чемпионате-2022.

Безусловно, меня очень сильно расстроит такое положение дел. Мы бросили все свои финансовые и физические силы на то, чтобы следующий сезон был одним из лучших в истории команды. Но как вы знаете, в гонках очень много что идет не по плану. И часть работы гонщика — не опускать голову и двигаться вперед. Я надеюсь, что до этого не дойдет.