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«Очень рад за людей, у которых есть время на картинки в Photoshop». Мазепин ответил хейтерам

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Никита Мазепин. Фото AFP
Никита Мазепин. Фото AFP
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Старт Никиты Мазепина в «Формуле-1» пока вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, вокруг него сформировалась целая культура юмора (и не всегда лестного), с другой — нельзя не признать его прогресс. Если бы россиянин на последних метрах в Баку удержал бы 13-ю позицию от посягательств партнера, Мика Шумахера, то обгонял бы в чемпионате, помимо Николаса Латифи, еще и его с Джорджем Расселлом.

О борьбе с партнером, шутках в свой адрес и шансах «Хааса» 22-летний гонщик рассказал в интервью российским СМИ перед стартом седьмого этапа, «Гран-при Франции» в Поль-Рикаре.

Наша борьба с Шумахером становится более напряженной

— Босс вашей команды Гюнтер Штайнер стал звездой после нового сезона сериала Netflix. Но какой он в жизни? Что он вам сказал после борьбы с Миком Шумахером в Баку?

— Когда я познакомился с Гюнтером, то заметил одну вещь, которая потом не менялась на протяжении сезона. Он абсолютно не меняется в зависимости от обстоятельств, ведет себя одинаково. Многие привыкли подстраиваться, но он стабилен, поэтому с ним относительно просто работать: ты знаешь, в каких отношениях с ним находишься, устраивают ли его твои действия. Если его не устраивает твоя работа, то он не переживает и использует, скажем так, слова, которые не разрешены для публикации на русском языке.

— В «Хаасе» не думали принять некий кодекс, разъясняющий, что могут позволять себе пилоты команды при борьбе друг с другом?

— Что касается Баку, то в такой ситуации очень важно дистанцироваться от эмоций и смотреть на факты. Они заключаются в том, что, если не считать недовольных комментариев, никаких столкновений, аварий не было. Так было и в Монако, и в Баку. Безусловно, наша внутрикомандная борьба становится более напряженной, мы становимся опытнее и начинаем требовать от машины и от себя самих более высоких результатов, которые по тем или иным причинам пока невозможны. Но я считаю, что на любой работе, а особенно в организациях, где задействовано более 100 человек, важно разговаривать. Мы в «Хаасе» это много делаем.

Мы втроем с Гюнтером и Миком сели, обсудили, что кому не понравилось. Я сделал какие-то определенные выводы, другие участники диалога — тоже. Надеюсь, что в будущем хотя бы жалоб по команде будет меньше.

— В личном зачете вы сейчас опережаете Николаса Латифи. Это знак, что «Хаас» может бороться на трассе с «Уильямсом», или скорее стечение обстоятельств и бороться можно только с Шумахером?

— Всегда хотел верить, что отличаюсь искренностью — возможно, в отличие от некоторых соперников вокруг. В данном вопросе искренность заключается в том, что мы — единственная команда, которая не дорабатывает машину в ходе сезона. И при этом начинали мы его не в лучшей форме. Вследствие этого по всем математическим расчетам нашей команды мы отстаем по скорости одного круга. А если умножить этот отрыв на общее число кругов в гонке, то на финише получается очень большая математическая разница.

Но в Баку были те обычные гонки, которые мы любим: с непредвиденными обстоятельствами, правильно использованными командой. Мы верно сработали со стратегией. Но, как вы видите во всех квалификациях, по скорости мы, безусловно, пока что не соответствуем.

Никита Мазепин.Мазепин в центре внимания. Незаслуженный хейт, штрафные очки и красивые поступки

«Хаас» сильно отличается от других команд

— Вы наверняка в курсе, что стали героем мемов и шуток, иногда это весьма черный и хейтерский юмор. Есть ли у вас этому объяснение, смеетесь над этим или, наоборот, стараетесь избегать такого контента?

— Я искренне считаю, что у меня все хорошо с самоиронией, если какие-то картинки правда смешные, никогда не останусь в стороне и лично над ними посмеюсь. В любом известном виде спорта и любой индустрии, привлекающей внимания публики, неизбежны шутки. Если у людей есть время делать картинки в Photoshop, я очень за них рад и абсолютно приветствую. Считаю, что хуже, чем грустные лица в паддоке и за его пределами, ничего быть не может. Если все будут улыбаться, я только рад.

— Насколько было легко принять решение команды не дорабатывать машину по ходу сезона-2021?

— Принять было не так уж и трудно, потому что переход в «Формулу-1» был для меня некоей мечтой, которая присутствовала в моей голове много лет. И когда меня подписали, я был настолько рад достигнутому, что не совсем осознавал ситуацию. Но по своей методологии «Хаас» сильно отличается от многих команд, они — новая команда, которая старается достичь очень высоких результатов. Чтобы подняться на пятое-шестое место в Кубке конструкторов, надо полностью менять стратегию, которой действуют соперники, только так. Полный отказ от доработки машины поможет нам вдвойне отыграть у наших соперников, надеюсь, эта стратегия сработает.

— Вы нормально справились со своими задачами на сложных городских трассах в Монако и Баку, значит ли это, что в работе с этой машиной и с этой резиной произошел прорыв и начиная с «Поль-Рикара» вам станет чуть легче, а ошибок станет меньше?

— Не совсем уверен, что можно сделать такое заявление. Причины моих трудностей на первых «Гран-при» были связаны не только с моей неопытностью, но и с внешними факторами, которые работали не так, как мы ожидали и хотели, то есть с самой машиной. К сожалению, по определенным причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку. Посмотрим, исправилось ли все или нет. Но для меня эта часть сезона из европейских гонок — это трассы, которые я знаю, где я безусловно разбираюсь в траекториях, торможениях, тут, наверное, должно быть попроще. Более детально и четко я смогу ответить после первых тренировок в пятницу.

Надеюсь, до того, что я опущу голову, не дойдет

— Шлем — одна из немногих вещей, которые гонщик выбирает сам. Как часто его меняете и почему? Кто платит за покраску?

— Я всегда был сторонником того, чтобы самому как разрабатывать дизайн шлема, так и контролировать весь процесс. Не прибегал к услугам команды или помощника. Но в «Формуле-1» значительно вырос объем работы. Как вы могли заметить, я практически не обновлял шлема с начала сезона — нет времени этим заниматься. На данной фазе моей карьеры важно сосредоточиться на других вещах. Насколько я знаю, гонщик всегда сам платит за покраску, по крайней мере могу сказать за себя. Это его личная инициатива. Мне было важно в последние 7-8 моих выступлений сохранить необычный дизайн, чтобы людям было легче меня отличить. Я планирую использовать от 15 до 20 шлемов в год. Но раскраска у всех одинаковая. Различаются только зеркала, тип которых зависит от погоды, дождя.

— Ромен Грожан, который был пилотом «Хаас» в прошлом сезоне, говорил, что у болида есть проблемы с подвеской, связанные с постоянным изменением дорожного просвета. Вы тоже говорили о проблемах с машиной. Остались ли она или есть некая новая?

— Я пока не сталкивался с проблемами с подвеской. Очень надеюсь, что они не придут ко мне в этом сезоне. А инциденты, которые с нами случаются, связаны с другими вещами.

— Недавно гоночный инженер «Хаас» Аяо Комацу признался, что у него нет уверенности, что команда сможет вернуться в группу середняков в следующем сезоне. Насколько будет сильным удар по мотивации, если «Хаас» останется аутсайдером?

— Японцы всегда отличаются своей искренностью. Я это очень ценю в работе с ним. Другие в интервью могут приукрасить картинку, но не он. Правда в том, что ни у кого нет уверенности, что все будет работать так, как бы мы хотели. И эти сомнения будут продолжаться до того, как спустят машину на первые предсезонные тесты, или даже до первой гонки в чемпионате-2022.

Безусловно, меня очень сильно расстроит такое положение дел. Мы бросили все свои финансовые и физические силы на то, чтобы следующий сезон был одним из лучших в истории команды. Но как вы знаете, в гонках очень много что идет не по плану. И часть работы гонщика — не опускать голову и двигаться вперед. Я надеюсь, что до этого не дойдет.

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