Ферстаппен бросает вызов Хэмилтону

Сможет ли «Ред Булл» прервать доминирование «Мерседеса»?

«Гран-при Бахрейна» откроет новый сезон лучшего гоночного чемпионата мира. В этом году намечается серьезная рубка за титул между «Мерседесом» и «Ред Буллом», а другие команды не должны сильно отставать. Российских же болельщиков будет волновать внутрикомандное сражение в «Хаасе» между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

Ферстаппен против Хэмилтона

Результаты предсезонных тестов в Бахрейне сумели подогреть интерес к битве за титул. По итогам практик сильнейшая команда последних лет «Мерседес» оставила всех в замешательстве. «Серебряные стрелы» испытали множество проблем за три тренировочных дня на «Сахире». Но слабые результаты Хэмилтона и Боттаса могут быть блефом. А игры коллектива Тото Вольфа окажут давление на их главных конкурентов из Милтон-Кинса, которые идеально провели тесты в Бахрейне. «Ред Булл» подходит к старту сезона в отличной форме, и у команды наконец появляются шансы не отстать от «Серебряных стрел» в погоне за чемпионство. Многое будет зависеть и от пилотов, а в этом аспекте предпочтительнее смотрится именно коллектив Кристиана Хорнера.

В скорости Макса Ферстаппена, главной надежды «быков», сомневаться не приходится. Голландец является лучшим пилотом современной «Формулы-1», а бороться за титул в прошлые годы ему мешало бессилие собственной команды. На этот раз «Ред Булл» не только усилился технически, но и нашел достойного помощника Ферстаппену для борьбы с Хэмилтоном. Переход Серхио Переса в стан «быков» станет ключевым фактором в сражении за титул. В прошлом году мексиканец выступал на высочайшем уровне, а сумасшедшая победа на «Гран-при Сахира» открыла дверь в команду, которая позволит мексиканцу побеждать еще чаще. С другой стороны, Льюис Хэмилтон грезит о рекордном титуле, что сделает его, бесспорно, величайшим в истории. Его напарник Валттери Боттас не способен самостоятельно бороться за титул, но он все так же готов подбирать важные очки для «Мерседеса». Хочется верить, что мы наконец получим достойное сражение за титул, которого так не хватало «Формуле-1».

Подъем «Макларена» и «Феррари», возвращение Алонсо

Сложно представить, что какая-то из остальных команд будет всерьез претендовать на титул, однако «Макларен» и «Феррари» могут удивить не только подиумами, но и победами. Команда Зака Брауна улучшила свой состав гонщиков, заменив Карлоса Сайнса на Даниэля Риккьярдо. Австралиец после успешного периода в «Ред Булле» провел достойные, но безрезультатные два года в «Рено». Теперь же Риккьярдо связывает будущее с командой, которая в ближайшие годы планирует на равных бороться с лидерами. Компанию Даниэлю в «Макларене» составит уже далеко не новичок Ландо Норрис. Британец набрался опыта в сражениях с Сайнсом, но противостояние с Риккьярдо станет сложнейшим испытанием для Ландо. «Макларен» отлично выглядел на предсезонных тестах, а их уникальный диффузор привлек внимание многих. Именно все это делает британский коллектив фаворитом в сражении за третью строчку.

В прошлом году «Феррари» достигла дна, от которого можно только оттолкнуться. «Скудерия» избавилась от четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и позвала на его место Карлоса Сайнса, который будет выполнять роль второго пилота. Лидер «Феррари» Шарль Леклер даже в провальном для скудерии сезоне сумел стать одним из лучших пилотов 2020 года. Монегаск жаждет вклиниться в борьбу Хэмилтона и Ферстаппена, но итальянская конюшня пока не готова ему предоставить боеспособный болид. В этом году команда из Маранелло избежит полного провала и будет бороться за подиумы, однако главные надежды на титул обращены к следующему сезону, в котором произойдет смена регламента.

Мазепин и Шумахер — аутсайдеры сезона

К средней группе пелотона может приблизиться «Альфа Ромео». Команда Кими Райкконена и Антонио Джовинации имеет хорошие шансы заставить «Уильямс» и «Хаас» бороться за предпоследнее место в чемпионате. «Альфа Ромео» отлично выглядела на тестах, а улучшенный двигатель «Феррари» должен помочь швейцарскому коллективу стабильно сражаться за очки. «Уильямс» маленькими шагами выбирается из кризисной ямы, однако пока что ему сложно рассчитывать на прогресс даже с новым руководством.

В «Хаасе» же не скрывают, что не ждут больших результатов. Команда не будет обновлять болид по ходу сезона, а новый состав пилотов считается очень рискованным. К команде присоединились сын Михаэля Шумахера Мик и россиянин Никита Мазепин. Дебютантов ждет сложный год, в котором даже победа в борьбе за предпоследнее место станет успехом. Мазепин привел в команду титульного спонсора, благодаря которому «Хаас» не останется без финансовой поддержки. Американский коллектив в российской ливрее проведет насыщенный сезон, который станет отправной точкой для будущего прогресса.

Расписание уик-энда

26 марта, пятница

14.30 Первая тренировка

18.00 Вторая тренировка

27 марта, суббота

15.00 Третья тренировка

18.00 Квалификация

28 марта, воскресенье

18.00 Гонка

«Сахир»

Длина круга — 5,412 км

Количество кругов — 57

Дистанция гонки — 308,238 км

Составы команд на сезон-2021

Мерседес

44. Льюис Хэмилтон (Великобритания)

77. Валттери Боттас (Финляндия)

Ред Булл

33. Макс Ферстаппен (Нидерланды)

11.Серхио Перес (Мексика)

Макларен

3. Даниэль Риккьярдо (Австралия)

4. Ландо Норрис (Великобритания)

Астон Мартин

5. Себастьян Феттель (Германия)

18. Лэнс Стролл (Канада)

Альпин

14. Фернандо Алонсо (Испания)

31. Эстебан Окон (Франция)

Феррари

16. Шарль Леклер (Монако)

55. Карлос Сайнс (Испания)

Альфа Таури

10. Пьер Гасли (Франция)

22. Юки Цунода (Япония)

Альфа Ромео

7. Кими Райкконен (Финляндия)

99. Антонио Джовинацци (Италия)

Хаас

9. Никита Мазепин (Россия)

47. Мик Шумахер (Германия)

Уильямс

63. Джордж Расселл (Великобритания)

6. Николас Латифи (Канада)

Расписание сезона 2021

26-28 марта. Гран-при Бахрейна

16-18 апреля. Гран-при Эмилия-Романьи

30 апреля — 2 мая. Гран-при Португалии

7-9 мая. Гран-при Испании

20-23 мая. Гран-при Монако

4-6 июня. Гран-при Азербайджана

11-13 июня. Гран-при Канады

25-27 июня. Гран-при Франции

2-4 июля. Гран-при Австрии

16-18 июля. Гран-при Великобритании

30 июля — 1 августа. Гран-при Венгрии

27-29 августа. Гран-при Бельгии

3-5 сентября. Гран-при Нидерландов

10-12 сентября. Гран-при Италии

24-26 сентября. Гран-при России

1-3 октября. Гран-при Сингапура

8-10 октября. Гран-при Японии

22-24 октября. Гран-при США

29-31 октября. Гран-при Мексики

5-7 ноября. Гран-при Бразилии

19-21 ноября. Гран-при Австралии

3-5 декабря. Гран-при Саудовской Аравии